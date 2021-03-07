Yıldırım'da 4 bin kişi işe yerleştirildi - Son Dakika

Yıldırım'da 4 bin kişi işe yerleştirildi

07.03.2021 15:38
Yıldırım'da 4 bin kişi işe yerleştirildi, System.String[]

Bursa'da kalifiye eleman ihtiyacı olan işletmeler için ücretsiz teknik eğitim kursları düzenleyen Yıldırım Belediyesi 4 bin kişinin istihdamına katkı sağladı.

Bursa'da kalifiye eleman ihtiyacı olan işletmeler için ücretsiz teknik eğitim kursları düzenleyen Yıldırım Belediyesi 4 bin kişinin istihdamına katkı sağladı.

Yıldırım Belediyesi, nitelikli iş gücü oluşturup istihdama katkı sağlamak amacıyla ücretsiz teknik eğitim kursları düzenliyor.

Sanayi şehri Bursa'da işverenin nitelikli, kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak ve gençlere istihdam yaşatma adına Yıldırım Belediyesi'nden önemli bir adım geldi. Yıldırım Belediyesi, ücretsiz teknik eğitim kursları ile hem meslek öğretecek hem de iş sahibi yapacak.

1 Nisan'da başlayacak CNC Torna Eğitimi, CNC Freze Eğitimi, Cad-Cam (Solid Works- Solidcam), Makine Tasarım (Solid Works- Solid Cam Tabanlı), Saç Metal Kalıp Tasarım, Bebe-Çocuk Modelistliği, Jakarlı ve Armürlü Dokuma Desen Desinatörlüğü, Endüstriyel Dikim Makinesi Operatörlüğü eğitimleri ile eğitimde ve istihdamda yer alamayan gençlere, yetkinliklerine ve geliştirilebilir özelliklerine uygun mesleki beceriler kazandırmak ve istihdama katılmaları hedefleniyor.

"Kalıcı istihdam hedefimiz"

Eğitimler ile ilçedeki mevcut işgücü niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmaya gayret gösterdiklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, teknik eğitimler kapsamında düzenlenen mesleki eğitim programlarının İŞKUR ve MEB destekli programlar olduğunu ve kurs sonunda başarılı olan öğrencilere sertifika verileceğini belirtti. Başkan Oktay Yılmaz, "Genç nüfusun istihdam edilmesi için istihdam açığı olan meslek gruplarında becerilerinin geliştirilmesi ve iş hayatına kazandırılması sonucunda Yıldırım ilçesindeki genç işsiz oranının düşürülmesi ile başta tekstil sanayisi olmak üzere, otomotiv sanayi ve makine sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirilerek kalıcı istihdamın sağlanması en önemli hedefimiz" dedi.

"4 bin kişiyi işe yerleştirdik"

Kurdukları istihdam ofisleriyle işveren ve iş arayanları buluşturduklarını söyleyen Başkan Yılmaz, "Göreve geldiğimizde bir istihdam ofisi oluşturduk. Bunu da İŞKUR'la beraber yaptık, onların çok ciddi desteği oldu. BTSO'yu ve BEKSİAD'ı da işin içine kattık. Geçtiğimiz yıl hizmete başladık ve 6 binin üzerinde başvuru aldık ve 4 bin arkadaşımızı işe yerleştirdik. Sanayicinin nitelikli iş gücüne ihtiyacı var, bizim de genç nüfusumuz iyi. Bu anlamda kalkınma ajansı ile bir proje geliştirdik, atölyeler kurduk. Salgın sürecinden dolayı eğitimler veremiyoruz ancak yakın zamanda başlayacağız. Burada eğitimler vererek bu arkadaşlarımızın iş bulmalarına katkı vereceğiz. Böylece hem sektörün canlı kalmasına destek sağlamış hem de gençlerimize çalışma alanı oluşturmuş olacağız" diye konuştu. - BURSA

Yıldırım'da 4 bin kişi işe yerleştirildi
Yıldırım'da 4 bin kişi işe yerleştirildi
Yıldırım'da 4 bin kişi işe yerleştirildi

İstihdam, Yıldırım, Nisan, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yıldırım'da 4 bin kişi işe yerleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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