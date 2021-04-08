Yıldırım'da aç hayvan kalmayacak - Son Dakika

Yıldırım'da aç hayvan kalmayacak

08.04.2021 15:12
Yıldırım'da aç hayvan kalmayacak, System.String[]

Yıldırım Belediyesi, sokak hayvanlarının yoğun bulundukları bölgelere mamamatik ve kedi besleme odakları yerleştirdi.

Yıldırım Belediyesi, sokak hayvanlarının yoğun bulundukları bölgelere mamamatik ve kedi besleme odakları yerleştirdi. Gönüllü hayvanseverler, beslenme noktalarının temizliğini yapacak ve mama ihtiyacını karşılayacak.

Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından sokakta yaşayan canlıların beslenme ihtiyaçlarını giderebilmeleri için ilçenin muhtelif noktalarına mamamatik ve kedi besleme odakları yerleştirildi. Yenimahalle Sular Vadisi, Yeşil Mahallesi Yan Sokak, Ertuğrul Gazi Mahallesi Bahattin Özgümüş Parkı ve Karaağaç Mahallesi DSİ bloklarına kedi beslenme noktaları yapılırken, Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi'ne mamamatik bırakıldı. İlerleyen günlerde bu noktaların sayısı artacak.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda bırakılan mamamatik ve kedi besleme noktalarının temizliğinin ve beslenmesinin gönüllüler tarafından sağlanacağını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İlçemizde yaşayan duyarlı vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda kedi besleme noktalarını ve mamamatikleri istenilen yerlere kuruyoruz. Yine gönüllülerimizin talepleri doğrultusunda ilçemizin sessiz sakinlerinin kısırlaştırılmalarını ve tedavilerini yapıyoruz. Sokaktaki dostlarımız ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza emanet. Bakımlarını en iyi şekilde yapacaklarından hiç şüphemiz yok" dedi. - BURSA

Yıldırım'da aç hayvan kalmayacak
Yıldırım'da aç hayvan kalmayacak
Yıldırım'da aç hayvan kalmayacak

Yıldırım Belediyesi, Veteriner, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldırım'da aç hayvan kalmayacak - Son Dakika


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