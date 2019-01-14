Yıldırım'da Asfalt Seferberliği

Altyapı hizmetleriyle ilçenin değeri artıran Yıldırım Belediyesi, Mart 2014'den bugüne yürüttüğü asfalt serimi uygulamalarıyla önemli çalışmalara imza attı. Yıldırım Belediyesi, geride kalan son beş yılda ilçenin cadde ve sokaklarına 520 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi. 15 yılda yapılan 950 bin tonluk asfaltlamanın yüzde 55'ini geride kalan 5 yılda gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, mevcut yolların iyileştirilmesi ve yeni yolların açılması adına ilçede 520 bin tonluk asfalt uygulaması yaptı. Bu çalışmalarla hem yollarda kalite standartlarını yükselten Yıldırım Belediyesi, hem de yol şartları nedeniyle yaşanması muhtemel trafik kazalarını da en aza indirdi.

GÜVENLİ ULAŞIMIN UNSURU

İlçede gerçekleştirilen asfaltlama ve yol yenileme çalışmalarıyla ulaşımın nefes aldığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Büyük şehirlerin en önemli sorunlarının başında trafik geliyor. Araç yoğunluğunun yanında trafiğe yardımcı unsurların eksikliği de risk teşkil ediyor. Biz de riskleri en aza indirmek ve güvenli bir ulaşım oluşturmak için asfalt çalışmalarına önem veriyoruz. Yollardaki bakım ve onarımın yanı sıra asfalt serim çalışmalarımızla modern ulaşım imkanını hemşehrilerimize sunuyoruz. Yıldırım'da yol yenileme ve alternatif yollar kazandırma hizmetlerimiz ile ulaşıma nefes aldırıyoruz. Asfaltlama çalışmalarıyla, ulaşım sorunu olmayan, rahat ve güvenilir yaya ve araç yollarıyla şehrimize değer katıyoruz" dedi.

KESİNTİSİZ ULAŞIMA KATKI

Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Yıldırım'ın aynı zamanda en hızlı büyüyen ilçelerden birisi olma özelliğine sahip olduğunu hatırlatan Başkan Edebali, "Şehrimiz her geçen gün büyürken vatandaşlarımızın da aynı oranda beklentileri artıyor. Bu amaç doğrultusunda yaptığımız çalışmalarla yeni açılan yollar ve asfaltlama çalışmaları ile Yıldırım'ın standartlarını yükselttik. Yol medeniyet göstergesidir. Şehirlerin gelişmişlik düzeyi yollarıyla doğru orantılıdır. Bu anlayışla yollardaki bakım ve onarımın yanı sıra asfalt dökme çalışmalarımızla güvenli ve modern ulaşım imkanını hemşehrilerimize sunuyoruz. Asfalt serimleri ve yeni imar yollarıyla ilçemizde ulaşımı kesintisiz hale getiriyoruz" diye konuştu.