Yıldırım'da atıklar sıfırlanıyor - Son Dakika

Daha temiz ve yaşanabilir bir Yıldırım için çalışmalarını sürdüren ekipler, ambalaj, bitkisel yağ, elektronik, cam, pil ve lastik atıklarını kaynağında ayrıştırarak, geri kazanılmasını sağladı. Yıldırım Belediyesi, 2021 yılının ilk 5 ayında, bin 369 ton atık ambalaj, 2 bin 957 kilogram bitkisel atık yağ, 484 kilogram elektronik atık, 280 kilogram atık pil, 117 ton cam ambalaj atığı ve 431 adet ömrünü tamamlamış lastiği geri dönüşüme kazandırdı.

BAŞKAN YILMAZ'DAN DUYARLILIK ÇAĞRISI

Geri dönüşümün yaygınlaştırılması için birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Atık Yağlarınız Suya Dönüşüyor" sloganıyla 1 litre atık yağ getiren vatandaşlarımıza 5 litre su hediye ediyoruz. Bu kampanya ile sınırlı olan su kaynaklarımızı koruyor, sularımızı zehirlemenin önüne geçmiş oluyoruz. Aynı zamanda "Evsel Atık İlaç Toplama Kampanyası" ile de evlerde biriken ve kullanım ömrünü tamamlamış ilaçların yerleştirdiğimiz atık ilaç toplama kutularıyla eczaneler aracılığıyla toplanmasını sağlıyoruz. Bunun yanında ilçemizin birçok noktasına yerleştirdiğimiz mobil atık getirme merkezleri ile cam, plastik, metal, kağıt, elektrik elektronik, atık pil ve atık yağ bölmelerinden oluşan atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomimize katkı sağlamasını planlıyoruz" dedi.

Atıkların geri dönüşüme kazandırılması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Gelecek nesillerimizin sağlıklı koşullarda bir yaşam sürmeleri için geri dönüşüm konusunda hassas olmamız gerekiyor. Doğal kaynaklarımızın hızla tükenmeye başladığı ve çevre kirliliğinin arttığı bu dönemde, ne yazık ki çöp diyerek attığımız birçok geri kazanılabilir atık, doğada yıllar boyunca yok olmuyor ve toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletiyor. Bizler Yıldırım Belediyesi olarak sıfır atık projesi kapsamında atık ilaç, atık yağ, atık pil ve benzeri atıkları topluyoruz. Elimizden geldiğince çevreye duyarlı projelerimizle insanlığı tehdit eden durumların önüne geçiyoruz. Siz hemşehrilerimizden de bu konuda duyarlı olmalarını bekliyorum ve hepimizin ortak sorunu olan çevre kirliliği ile birlikte mücadele etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.