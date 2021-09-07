Yıldırım'da başkan vatandaş el ele - Son Dakika

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle mahalle gezerek vatandaşla buluşuyor.

Ağustos ayında Siteler, Mimar Sinan, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilyayla, Anadolu, Yavuzselim, Çınarönü, Şirinevler, Fidyekızık, Duaçınarı, Ulus, Millet, Baruthane, Yediselviler ve Arabayatağı mahallelerini ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, vatandaşların talep ve dertlerini dinledi. 'Yerinde ve birlikte yönetim' anlayışı ile çalıştıklarını vurgulayan Oktay Yılmaz, "Yıldırım'da göreve geldiğimiz günden bu yana hep ortak akıl vurgusu yaptık. 'Yıldırım'ı halkla birlikte yöneteceğiz' demiştik. Bu sözümüzün gereği olarak Yıldırım'ı mahalle mahalle gezip, vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Onların talep ve şikayetlerini ilk ağızdan dinliyoruz. Mevcut meseleleri yerinde görüp, çözümü de yerinde üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Her hafta 3-4 mahalleyi ziyaret ettiğini belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Vatandaşlarla buluşmadan, esnafı dinlemeden, mahalleleri sokak sokak gezmeden üretilen hizmetin yeteri kadar faydalı olmayacağına inanıyoruz. Mahallelerimizin hangi hizmete ihtiyacı olduğunu, o mahallenin sakinlerinden daha iyi kimse bilemez. Bu yüzden projelerimizi sahada, hemşerilerimizle birlikte şekillendiriyoruz" dedi.

Mahalle ziyaretlerinin çok verimli geçtiğini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Mahalle ziyaretleri bizim için çok önemli. Pandemi sebebiyle bir süre ziyaretlerimize ara vermek zorunda kalmıştık. Son dönemde şartların normalleşmeye başlaması ile birlikte tedbirli olarak yine hemşehrilerimizle buluşmaya başladık. Bu açıdan ağustos ayı bizim için çok verimli oldu. Mahallelerimize giderek hemşehrilerimizle, esnafımızla, muhtarlarımızla bir araya geldik. Hem vatandaşlarımızın hal hatırlarını sorduk, hem de taleplerini dinledik. Yıldırım'ı makamdan değil sahadan yönetiyoruz. Sahada olmaya, hemşehrilerimizle kucaklaşmaya ve Yıldırım'ı sokak sokak gezmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA