Yıldırım'da belediye personeline afet bilinci eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yıldırım'da belediye personeline afet bilinci eğitimi - Son Dakika

Yıldırım'da belediye personeline afet bilinci eğitimi

14 dakika önce

Yıldırım Belediyesi personeline, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından temel afet bilinci ve simülasyon uygulama eğitimi verildi.

Yıldırım'da belediye personeline afet bilinci eğitimi, System.String[]

Yıldırım Belediyesi, personeline yönelik verdiği eğitimlere bir yenisini daha ekledi. Bursa Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından personele 'Temel Afet Bilinci veSimülasyon Uygulama Eğitimi' konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Eğitimde personele temel afet bilinci anlatılırken; personelin deprem anında ve sonrasında nasıl davranması gerektiği, olası bir yangında yapılması gerekenleri, hafif arama kurtarma teknikleri konusunda bilgiler verildi. Teorik eğitim ardından ise Bursa Afet Eğitim Merkezi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği çıkan yangın uzman ekipler tarafından uygulamalı olarak söndürüldü. Belediye personeline yangın tüpünün nasıl kullanılacağının da gösterildiği tatbikatta, bazı çalışanların yakılan ateşi yangın tüpüyle söndürdüğü tatbikat gerçeğini aratmadı.

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:34 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da, rezidansta yangın
Bakanlık'tan Atakan Kayalar'la ilgili açıklama geldi: Pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlandı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor Diyanet'ten İETT'deki 'öpüşme' tartışmasıyla ilgili açıklama: İyiliği emretmek farzdır

Son Dakika Haberleri
14:00 Hadise.com'u almak için ablasına dava açan Hadise, kaybedince sinirlerine hakim olamadı
13:41 Devran İskender'den yeni klip!
13:41 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan flaş evlilik açıklaması
13:41 "Kitap 1820" filmi hikayesiyle derinden sarsacak
13:41 Sezen Aksu yeni şarkısıyla genç müzisyenlere yol gösterecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 14:48:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldırım'da belediye personeline afet bilinci eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]