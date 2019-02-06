Yıldırım'da Bozbey'e Tam Destek

CHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Bir yola çıktık ve çok iyi gidiyoruz.

CHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Bir yola çıktık ve çok iyi gidiyoruz. Bursa'da, bütün ilçelerimizde güzel şeyler olacak. Hep birlikte ele ele vererek güzel işler yapacağız" dedi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Yıldırım Belediye Başkan Adayı Özgür Erdursun, CHP Yıldırım Belediye Başkan Aday Adayı Şahin Sevinç ve CHP Yıldırım İlçe Yönetimi de hazır bulundu. Bursa'nın gülümsemesine katkı sunacak herkese gönülden teşekkür ettiğini ifade eden Mustafa Bozbey, "Bir yola çıktık ve çok iyi gidiyoruz. Bursa merkezde ve diğer bütün ilçelerimizde de güzel şeyler olacak. Yolumuza daha fazla rüzgar katarak 31 Mart'a ulaşmamız gerek. Bu konuda katkı koyacak herkese teşekkür ediyorum. Şahin Sevinç arkadaşımız, belediye başkan adayımız ile ilçe yönetimimiz de bu yolculukta bize katkı sağlamak, Yıldırım ve Bursa'yı gülümsetmek için çalışmalarına başladılar. Birlikte başaracağız. İyi yoldayız ve daha iyi olacağız" şeklinde konuştu.



CHP Yıldırım Belediye Başkan Adayı Özgür Erdursun da kendisini bu göreve değer görenlere teşekkür ederek, "Bu seçim sürecinde hepimizin hedefi bir olmalı. Biz Bursa'yı gülümsetmek adına yola çıktık. Başkan Bozbey'in yakaladığı bir sinerji var ve bu bize de yansıyor. Bursa genelinde başarılı olacağımıza inancımız tam. Şahin arkadaşımız da ilçe yönetimimiz de yanımızda. 31 Mart akşamı seçim sonuçlarından sonra herkes Yıldırım'ı konuşacak. Bursa'yı zaten alacağız ve Yıldırım'ın başarısının nasıl olduğunu insanlar konuşacak" diye konuştu.



şahin: omuz vermeye geldim



CHP Yıldırım Belediye Başkan Aday Adayı Şahin Sevinç de birlik beraberlik mesajı vererek, "Ben bu yola makam ve mevki için gelmedim. Bizim amacımız partimize katkı sağlamak. Ben belediye başkanı da olsam, milletvekili de olsam şahsım adına bir anlam ifade etmeyecek. Ben omuz vermeye geldim ve partime destek olmaya geldim. Bizim adaylıkla alakalı bir olumsuz bir yaklaşımımız yoktur. Mustafa Bozbey öncülüğünde çıkılan bu yolda el ele vererek Yıldırım'ı da sosyal belediyecilik anlayışıyla tanıştırmalıyız" dedi.



CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş da Mustafa Bozbey'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Bursa ve Yıldırım'ın CHP'ye ihtiyacı var. Nilüfer gibi olmaya ihtiyacı var Yıldırım'ın. Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Bursa genelinde yakalanan rüzgarın Yıldırım'da da estiğini görüyoruz. Bursa genelinde kazanacağız ve insanlarımız hak ettiği değeri görecek. Güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu. - BURSA

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