Yıldırım'da Çözüm Odaklı Belediyecilik

Yıldırımlıların mahallelerinde karşılaştığı sorunlardan bürokratik işlemlerine kadar tüm taleplerini çözüme kavuşturan Yıldırım Belediyesi, Çözüm Merkezi ile ilçe sakinlerinin memnuniyeti doğrultusunda etkin çalışmalar gerçekleştiriyor. Vatandaşlardan gelen talep, istek ve şikayetler doğrultusunda mobil ekibiyle ilgili bölgelere giden Yıldırım Belediyesi Çözüm Merkezi, kurulduğu günden bu yana bin 681 problemi ilgili birimlere anında aktararak zaman kaybı yaşanmadan çözüme kavuşturdu. Yıldırım Çözüm Merkezi'nde, ilçe sakinleri tarafından ilk müracaat, çağrı merkezi, sosyal medya, saha araştırma ekibi ve dış kurumlar aracılığı ile belediyeye ulaşan dilekçelerin, yönetim belge sistemindeki konular çerçevesinde müdürlüklere iletilmesi sağlanırken sistem üzerindeki dilekçeleri günlük olarak taranıyor.

DETAYLI VERİ ANALİZLERİ

Yıldırımlılardan gelen ve acil olarak yerine getirilmesi gereken sorunların hızla tespiti adına kısa süre içerisinde mobil hizmet aracı ekibi talebi yerinde inceleniyor. Tespit edilen sorun, ilgili müdürlüğe aktarılarak çözüme ulaşması noktasında talep olumlu ya da olumsuz tamamlanana kadar takibi gerçekleştiriliyor. Sorun hakkında telefonla vatandaşlara tekrar ulaşılarak geri bildirim sağlanıyor. Bu noktada talep gerçekleşti ise ilçe sakinlerine bilgi veriliyor, gerçekleşmedi ise de bunun gerekçeleri Yıldırımlılara aktarılıyor. Kurum içi performansların da ölçüldüğü sistem sayesinde eksik kalan noktaların tamamlanması sağlanıyor. Öte yandan haftalık raporlar, vatandaş odaklı talep performans raporu, istek ve şikayet analizi, taleplerin müdürlüklere göre dağılım analizi, mahalle analizleri, mobil hizmet aracı faaliyetleri, dış kurum başvuruları, yıl sonu analizi ve önceki yıl karşılaştırması, vatandaş önerileri ile vatandaş memnuniyeti raporlanarak veriler ışığında yaşanması muhtemel sorunların önüne geçiliyor.

TALEPLER YERİNDE İNCELENİYOR

Yıldırım'da vatandaşlara kaliteli, hızlı ve nitelikli hizmet sunmak adına çözüm odaklı sistem dahilinde çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz Yıldırım Çözüm Merkezi ile hemşehrilerimizin talep, istek ve şikayetlerine karşı duyarlı bir belediye olma adına geliştirmiş olduğumuz sisteme sahibiz. Yıldırım Çözüm Merkezi ile belediyemizin tüm birimlerini ilgilendiren, vatandaşlarımızın daha refah seviyesi yüksek bir hizmeti elde edebilmeleri için tüm taleplerini bu çözüm merkezi aracılığıyla analiz ettiğimiz, ilgili birimlerimize aktardığımız ve vatandaşımızın sorununun çözümünü takip ettiğimiz sistemi yönetiyoruz. Mobil araçlarımızla hemşehrilerimizin talebi üzerine kendilerini ziyaret ederek talepleri yerinde inceliyor, ilgili birimlerimize konuyu aktararak sorunun çözümü noktasında işlemin takibini gerçekleştiriyoruz" dedi.

ZAMAN KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Çözüm Merkezi'nin en önemli uygulamaları arasında vatandaşların zaman kaybını önlemek olduğunu belirten Başkan Edebali, "Vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesi doğrultusunda belediyemize gelerek dilekçeyle başvuru yapmaları kendilerine zaman kaybı yaşatabiliyor. Bunu önlemek adına biz de teknolojik imkanları kullanarak sosyal medyadan, dijital platformlardan, çağrı merkezimizden hemşehrilerimizin talebini aldığımız zaman, o talebi resmi bir başvuru olarak görerek takibini çözüm noktasına kavuşana kadar gerçekleştiriyoruz. Tüm hizmetlerimizi ve gelen talepleri değerlendirdikten sonra da geri bildirim için vatandaşlarımızı telefonla arıyoruz. Eğer talep gerçekleşti ise vatandaşımızın memnuniyetini, gerçekleşmedi ise bunun gerekçelerini hemşehrilerimizle paylaşarak Yıldırım'ı ortak akılla birlikte yönetmeye çalışıyoruz" diye konuştu.