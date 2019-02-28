Yıldırım'da Cumhur İttifakı Mahalle İttifakıyla Sahada

Yıldırım Cumhur İttifakı Meclis üyesi adayları mahalle bazında çalışmalarına start verdi.

Yıldırım Cumhur İttifakı Meclis üyesi adayları mahalle bazında çalışmalarına start verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, meclis üyesi adaylarına başarılar diledi.



Gece gündüz sahada olduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, "Seçmenle bire bir temas ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Meclis üyeleri olarak sizleri de sahada daha etkin göreceğimizden eminiz; Çünkü Cumhur ittifakı milli iradenin sahadaki tecellisidir." dedi.



Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da 31 Mart seçimlerinin önemine dikkat çekerek, "Her görev ulvi ve değerlidir. Küçük yada büyük görev yoktur. Hakkı verilemeyen görevler vardır. 31 Mart seçimleri inanılmaz bir önem arz ediyor. Bir beka süresinin içerisindeyiz. 31 Mart tarihini Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne karşı, bölünmez bütünlüğüne karşı bir eşik olarak gören içeride ve dışarıda şer odakları var. Bu ittifakın ortaya çıkışı da tavandan değil tabandan geliyor. Biz bu birlikteliği pazara kadar değil mezara kadar taşımak zorundayız. Çünkü Türkiye hepimizin ortak paydası. Aynı referanstan beslenen; bu milletin değerleriyle bezenmiş insanlar bugün biraraya geldiler. Türkiye bu zillete, bu illete, ayağına pranga vurmak isteyen bu yapılanmalara cevabını 31 Mart'ta verecek. Allah'ın izniyle 31 Mart gecesi bu ruh ve birliktelik bir kez daha devletin bekasını, milletin birliğini zaferle kutlayacaktır." diye konuştu.



Toplantıda tüm meclis üyesi adayların görev alanları ve çalışma takvimleri belirlendi. - BURSA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Dünyanın En İyi Teknik Direktörleri Belli Oldu, Listede Türklerden Sadece Fatih Terim Var

Sağlık Bakanı Koca: Lokantalarda Tuz ve Şeker Kullanımı Azaltılacak

Deprem Kahini'nden İstanbul İçin Korkutan Uyarı: Türkiye'de 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak

Hatayspor-Galatasaray Maçına Damga Vuran Güzel, Futbolcu Yasin Güreler'in Eşi Çıktı