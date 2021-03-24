Yıldırım'da engeller sporla aşılıyor - Son Dakika

Yıldırım'da engeller sporla aşılıyor

24.03.2021 13:44
Yıldırım'da engeller sporla aşılıyor, System.String[]

Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde Yıldırım'ın 'özel çocukları'na özel dersler veriliyor.

Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde Yıldırım'ın 'özel çocukları'na özel dersler veriliyor.

Türkiye'nin en büyük spor tesislerinden Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, toplumun her kesimine hizmet veriyor. Engelli çocuklar için verilen özel eğitimler ise hizmetin en değerli kısmını oluşturuyor. Çocukların yeteneklerinin keşfedilmesi için eğitimler hoca eşliğinde başlıyor. 3 ay süren ve genel spor becerilerinin aktarıldığı derslerin ardından, kabiliyetli çocuklar gruplara ayrılıyor ve takımlar halinde müsabakalara hazırlanıyor. Çocuklarda görülen eksiklikleri gidermek adına temel beceri eğitimlerinin verildiği tesiste, ardından yeteneği olan çocuklar belli branşlara yönlendirerek bazı alanlara istihdam ediliyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, hedeflerinin bütün özel çocukların 3 ay içinde bütün temel becerileri öğrenmesi olduğunu dile getirerek, "Biz burada her alt basamağın bir üstünü bilerek yapıyoruz. Yaptığımız her davranışın çocuğa etkisini bilerek ilerliyoruz. Bizler her çocuğun hedefini yazarak ilerliyoruz. Süreç içerisinde yavaş yavaş çocuklarımızı yoğurduk. Hamura şekil vermek içinde uğraşacağız. Daha çok yeniyiz yavaş yavaş ilerliyoruz. Çocukların ilerleyişini hep birlikte göreceğiz. Topluma güzel insan kazandırma şiarıyla yola çıktık. Bu minvalde dünyaya farklı pencerelerden bakan evlatlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde eğitimlerimiz sürüyor. Bu süre zarfında elimizden geldiğince özel ailelerimize destek olmaya çalışıyoruz. Güzel sonuçlar görmek bizi mutlu ediyor" diye konuştu. - BURSA

Yıldırım'da engeller sporla aşılıyor
Yıldırım'da engeller sporla aşılıyor
Yıldırım'da engeller sporla aşılıyor

Naim Süleymanoğlu, Yıldırım, Engelli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yıldırım'da engeller sporla aşılıyor - Son Dakika Spor


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