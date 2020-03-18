Yıldırım'da engelleri aşan protokol - Son Dakika
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Yıldırım'da engelleri aşan protokol

6 saat önce

Yıldırım Belediyesi ile Engelliler Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

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Yıldırım Belediyesi ile Engelliler Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı.


Yıldırım Belediyesi ile Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği işbirliğiyle dezavantajlı grupların meselelerine çözüm bulmak ve engelliler için ortak projeler geliştirmek maksadıyla protokol imzalandı. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Demirel işbirliği protokolü imzaladı. Sivil toplum kuruşlarıyla gerçekleştirilen işbirlikleri sayesinde faydalı çalışmalara imza attıklarını dile getiren Oktay Yılmaz, "Bizler mahalli idareler olarak sorumluluğumuz dahilinde projeler üretiyoruz. Hayata tutunmak, kendilerini ispatlamak isteyen dezavantajlı kardeşlerimize borcumuzu, yerel yönetim olarak onları destekleyerek, yanlarında olarak ödemeye çalışıyoruz. Bu tip hizmetlerle de elimizden geldiğince, imkanlarımızın ölçüsünde dezavantajlı hemşehrilerimizin yanında olacağız. Türkiye'de ferdin toplumsal hayattaki yerine ilişkin sivil toplum kuruluşlarının ciddi katkıları var. Bu anlamda engelli dayanışma derneklerimizin katkılarını biz çok daha fazla önemsiyoruz. Yıldırım'da, Bursa'da ve Türkiye'nin birçok yerinde engelli kardeşlerimize derneğimizin ciddi desteği olmuş. Bundan sonraki süreçte de güzel işbirliğimizi sürdürerek daha da ileri taşıyacağız. Bizlerin en çok övündüğü hizmetler, sosyal belediyecilik çalışmalarımız dahilinde insana dokunduğumuz hizmetlerdir. Her zaman engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu.


Dernek Başkanı Kemal Demirel ise, "Güzel bir işbirliği örneği sergiliyoruz. Yıldırım Belediyemiz ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğiyle engelli kardeşlerimizin meselelerini daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz. Ben üzerime ne düşüyorsa vazifem olarak yapmaya hazırım. Başkanımıza destekleri için şahsım ve engelli kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kemal Demirel, Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:22 Kaynak: İHA

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