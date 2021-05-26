Yıldırım'da 'Engelliler Haftası' kutlandı - Son Dakika

Yıldırım'da 'Engelliler Haftası' kutlandı

26.05.2021 16:26
Yıldırım'da 'Engelliler Haftası' kutlandı, System.String[]

'Engelsiz Yıldırım' vizyonuyla, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıran ve onları hayatın içinde tutan Yıldırım Belediyesi, tam kapanma dönemine denk gelen '10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nı düzenlediği bir dizi etkinlikle kutladı.

Yıldırım Belediyesi Ana Hizmet Binası önündeki Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde, Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde dezavantajlı grupları topluma kazandırmayı hedefleyen Engelsiz Yaşam Okulu'nda eğitim gören Engelsiz Mutfak, Engelsiz El Sanatları ve Müzik Akademisi öğrencileri hünerlerini sergiledi. Down sendromlu, otizmli ve bedensel engelli özel öğrencilerden oluşan Engelsiz Mutfak ekibi hazırladıkları kurabiyeleri Yıldırımlı vatandaşlara ikram ederken Engelsiz El Sanatları kursiyerleri de, el emekleri süs eşyalarını kurulan stantlarda sergiledi. Müzik Akademisi öğrencileri ve öğretmenleri ise sergiledikleri mini konser ile vatandaşların büyük beğenisini topladı.

'HER DAİM ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Programa katılan Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Taner Taştekin, burada yaptığı konuşmada, "Tam kapanma dönemine denk geldiği için Engelliler Haftası'nda engelli kardeşlerimizin haftasını kutlayamamıştık. O sebeple gönlümüz biraz buruktu. Yıldırım Belediyesi olarak bunu telafi etmek için bir organizasyon gerçekleştirdik. Mutlu olmak hepimizin hakkı ama engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin daha çok hakkı. Toplum olarak onlara bir mutluluk borcumuz var bu dünyada. Bunu yerine getirmek için bir aradayız. Bizler engelli ailelerin ve engelli kardeşlerimizin her zaman yanlarındayız. Engelsiz Yaşam Okulu'nda faaliyetlerimiz devam ediyor. Engelli kardeşlerimizin yaşama katılmaları ve kendilerini iyi hissetmeleri için sürekli bir çaba halindeyiz. Fakat bu önemli gün ve haftalar toplumda farkındalık oluşturmak için bizler adına bir fırsat. Bugün o fırsatı kıymetli Yıldırımlı hemşehrilerimize takdim edeceğiz. Hem de arkadaşlarımızın hünerlerini görmüş olacağız" diye konuştu.

ENGELSİZ BİR YILDIRIM İNŞA EDİYORUZ

Engelliler Haftası ve etkinlikleri ile ilgili mesaj paylaşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise; "Engelsiz bir Yıldırım inşa etmek için çalışmalarımız sürüyor. Engelli bireyleri ait oldukları yerde, sosyal hayatın içinde tutacak projeleri hayata geçiriyoruz. Engelsiz Yaşam Okulu, ücretsiz engelli araçları bakım ve onarım hizmeti, engelli vatandaşlarımıza yönelik ulaşım destek hizmeti ve sosyal farkındalık projeleri ile her daim engelli kardeşlerimizin yanında oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'da 'Engelliler Haftası' kutlandı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Engelliler Haftası, Engelli, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yıldırım'da 'Engelliler Haftası' kutlandı - Son Dakika


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