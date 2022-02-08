Yıldırım'da 'Felsefi Düşüncenin Serüveni Atölyesi' başladı - Son Dakika

Yıldırım'da 'Felsefi Düşüncenin Serüveni Atölyesi' başladı

Yıldırım\'da \'Felsefi Düşüncenin Serüveni Atölyesi\' başladı
Son Güncelleme: 08.02.2022 14:35

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kasım Küçükalp'ın anlatımıyla gerçekleşen 'Felsefi Düşüncenin Serüveni' atölyesinin ilk dersinde konuk, 'Felsefi Düşünce' konusu üzerine katılımcıları bilgilendirdi.

Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen eğitim tam not aldı.

Sohbet havasında geçen program, soru cevap faslı ile sona erdi. 8 hafta sürecek olan eğitim boyunca Batı düşüncesinin temel taşları arasındaki ilişkiler kurularak bağlantılı bir şekilde anlatılacak ve katılımcıların zihninde Batılı anlamda düşünme tarzının temellerini ve mahiyetinin anlaşılması kolaylaştırılacak. 7 Şubat-28 Mart tarihleri arasında pazartesi günleri yapılacak atölyeye düzenli iştirak eden katılımcılara sertifika ve 'Felsefe Kitap Seti' hediye edilecek.'Felsefi Düşüncenin Serüveni' atölyesinde önümüzdeki hafta , 'Felsefe-Bilim-Din İlişkisi' konuşulacak.

Kaynak: Bültenler

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldırım'da 'Felsefi Düşüncenin Serüveni Atölyesi' başladı - Son Dakika


Son Dakika
15:32 Filenin Sultanları'nın finalde devirdiği Sırbistan'da Boskovic intikam istiyor
15:19 Mehmet Şimşek'in bakanlığında ekonomide neler değişti?
15:09 Zonguldak'ta maden ocağında göçük! Ekipler olay yerinde
14:55 Tutuklanan suç örgütü lideri Kaplan, "Bankada hesabınız var mı?" sorusuna yanıt vermedi
14:45 Çin Savunma Bakanı sırra kadem bastı! İki haftadır ortada yok
14:41 Galatasaray, Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ı renklerine bağlamak için harekete geçti
14:32 Tayland'daki "Koi Pla" yemeğinin bir kaşığı bile kansere yol açıyor
14:26 Yaşlı afetzedeler için çamura uzanan Yunan askeri büyük takdir topladı
14:24 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! Yerleştirme oranı yüzde 87 ile rekor kırdı
14:19 Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezon afişinde Ceren Karakoç'un olmaması hayranlarını kızdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2023 15:58:32. #1.12#
SON DAKİKA: Yıldırım'da 'Felsefi Düşüncenin Serüveni Atölyesi' başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement