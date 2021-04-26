Yıldırım'da gönüller de sofralar da bir - Son Dakika

Covid-19 salgını sürecinde 177 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıp, 21 bin koli erzak dağıtımı gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarına dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazanda da devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından, her gün ihtiyaç sahibi bin 450 kişiye 4 çeşit sıcak yemek ve ramazan pidesi dağıtımı gerçekleştiriliyor. Hijyenik şartlarda pişirilmiş yemeklerden oluşan bin paket, ekipler tarafından kapı kapı gezilerek iftar saatinden önce vatandaşlara ulaştırılıyor. Yıldırım Beyazıt Aşevi'nde ise günlük olarak 450 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Ramazanın başlangıcından bu yana yaklaşık 20 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, 2 bin 416 aileye de erzak kolisi desteği sağladı.

"Yıldırım'da kimse yalnız değil"

Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun yoğun bir şekilde hissedildiği ramazan ayında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verdikleri desteğin artarak devam edeceğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Medeniyetimizin özü 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünde saklıdır. Yıldırım Belediyesi olarak bu bilinç ve inançla tüm hizmetlerimizin merkezine insanı yerleştiriyoruz. Kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Yıldırım için çalışıyoruz. Bu kapsamda, ramazandan önce olduğu gibi ramazan ayında da sosyal belediyecilik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz her gün bin 450 kişiye sıcak yemek ulaştırırken, ramazan kolilerimizin dağıtımı da sürüyor" diye konuştu. - BURSA