Yıldırım'da Hayvan Sevgisi Festival Biletine Dönüşüyor

Yıldırım Belediyesi, 2018 - 2019 Eğitim ve Öğretim Yılı ilk döneminin tamamlanmasıyla öğrencilere keyifli bir yarıyıl tatili yaşatmaya hazırlanıyor. Bu yıl miniklere hayvan sevgisi aşılamak adına sosyal sorumluluk projesine dönüşen ve çocukları tiyatro ile buluşturacak olan '3. Geleneksel Çocuk Tiyatroları Festivali'nin davetiyeleri için öğrenciler, hayvan beslerken çekilmiş bir fotoğrafını göstererek ya da yanında getirdiği bir miktar mama karşılığında festival biletini ücretsiz olarak alacak. Festival davetiyeleri 13 Ocak tarihinden itibaren 09.00 - 18.00 saatleri arasında Barış Manço Kültür Merkezi'nden alınabilecek. 21 Ocak Pazartesi günü başlayacak festival, günde 2 ve 3 seans olarak sergilenecek tiyatro oyunları ve müzikallerle 27 Ocak pazar günü sona erecek. Festivalde boyunca ayrıca gerçekleştirilecek hediye dağıtımı ve çeşitli sürprizlerin yanı sıra yüz boyama stantları ve fotoğraf çekim alanları çocuklara eğlenceli saatler yaşatacak.

'HİZMETLERİMİZ EVLATLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN'

Miniklerin karne sevincini daha da artırmak için bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Yıldırım'da bir gelenek olan Çocuk Tiyatroları Festivali ile öğrencilere keyifli bir tatil yaşatacaklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Uzun bir eğitim yılının yarısını tamamlayacak olan yavrularımız, bu maratonunda kısa bir süre de olsa dinlenmeyi ve eğlenmeyi hak ettiler. Karne heyecanı yaşayan çocuklarımızın tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak için, bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz festivalimiz ile 21 Ocak'ta tiyatro salonumuzun kapılarını minik Yıldırımlılara açıyoruz. Sevimli dostlarımızı beslerken çekilen bir fotoğraf ya da yanlarında getirecekleri bir miktar mama ile Barış Manço Kültür Merkezi'nden temin edilecek davetiyelerle, yavrularımız eğlenceli oyunlar seyretme imkanı bulacak. Türkiye'ye örnek olarak geliştirdiğimiz bu sosyal sorumluluk projesiyle hem evlatlarımızın şefkat duyguları ile bir hayvansever olarak yetişmesine katkı sunacağız, hem de zorlu kış koşullarında can dostlarımıza beslenme desteği sağlayacağız. İlçemizin minik sakinlerini festivalimize bekliyoruz. Tüm hizmetlerimiz evlatlarımızın geleceği için" diye konuştu.