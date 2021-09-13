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Yıldırım'da her işin başı sağlık - Son Dakika

Yıldırım'da her işin başı sağlık

13.09.2021 13:47
Yıldırım'da her işin başı sağlık, System.String[]

Yaptığı çalışmalarla insanı önceleyen Yıldırım Belediyesi, vatandaşlara yönelik önleyici sağlık taramalarını ve eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Aile Sağlığı Eğitim Merkezi'nde görevli diş hekimi ve hemşireler, ilçenin belli noktalarında kadınlara ve çocuklara yönelik farkındalık eğitimleri verdi.

Doğru nefes kullanımı, sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı eğitimleri veren ekipler, şimdi de 69 mahalle muhtarlığında vatandaşla bir araya gelerek sağlık taraması gerçekleştiriyor. Mahalle sakinlerinin ateş, tansiyon ve şeker ölçümlerini yapan hemşireler, dikkat edilmesi gereken konular hakkında vatandaşı bilgilendiriyor.

Yıldırım'da her işin başı sağlık

Diş Hekimi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yıldırım'da her işin başı sağlık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıldırım'da her işin başı sağlık - Son Dakika
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