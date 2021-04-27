Yıldırım'da hizmetlere kapanma yok - Son Dakika

Yıldırım'da hizmetlere kapanma yok

27.04.2021 14:30
Yıldırım'da hizmetlere kapanma yok, System.String[]

Covid-19 salgınının ülkemizde görüldüğü Mart 2020'den bu yana, tüm birimleriyle vatandaşın yanında olan Yıldırım Belediyesi; 29 Nisan Perşembe günü başlayıp 17 Mayıs Pazartesi sabahı bitecek 17 günlük tam kapanma kararının ardından seferberlik ilan etti.

Covid-19 salgınının ülkemizde görüldüğü Mart 2020'den bu yana, tüm birimleriyle vatandaşın yanında olan Yıldırım Belediyesi; 29 Nisan Perşembe günü başlayıp 17 Mayıs Pazartesi sabahı bitecek 17 günlük tam kapanma kararının ardından seferberlik ilan etti.

Tam kapanma sürecinde hiçbir vatandaşın mağduriyet yaşamaması için hazırlık ve çalışma yapılması talimatı veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, " Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda en başarılı ülkeler arasında yer alıyor. Ancak virüsün mutasyon geçirmesi ve sosyal hareketliliğin artması ile birlikte vaka sayılarında da ciddi bir yükselme yaşandı. Gelinen nokta, daha kapsamlı ve uzun süreli tedbirleri zorunlu kıldı" ifadesini kulandı.

Tüm vatandaşları tam kapanma tedbirlerine eksiksiz uymaya davet eden Başkan Oktay Yılmaz, "Hiçbir vatandaşımız paniğe kapılmasın. Yıldırım Belediyesi olarak, 7 gün 24 saat Yıldırımlıların hizmetindeyiz. Yıldırım'da kimse kimsesiz değil. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu süreçte sahada olacak. Sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtımlarımız aksamadan devam edecek. Yıldırım İletişim Merkezimiz, 24 saat vatandaşlarımızdan gelen çağrıları alacak. Dileyen ve ihtiyaç duyan her vatandaşımız '444 16 02' numaralı telefondan İletişim Merkezimize ulaşabilir. Vatandaşlarımız bu süreçte sağlıklarından başka bir şeyi dert etmesinler. İnanıyorum ki, tedbirlere eksiksiz uyarsak, 17 gün sonra tünelin ucundaki ışığı görmüş olacağız." - BURSA

Yıldırım'da hizmetlere kapanma yok

Yıldırım Belediyesi, Koronavirüs, Yıldırım, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldırım'da hizmetlere kapanma yok - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü: Doğrunun her zaman yanındayız Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü: Doğrunun her zaman yanındayız Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş 17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak 17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti Eşini başından vurup Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
İlçelerde başlayıp ülke geneline yayıldı! Aşı ikna timlerinin başarısı dünya basınında İlçelerde başlayıp ülke geneline yayıldı! Aşı ikna timlerinin başarısı dünya basınında         
14:57
HSK'dan 'tam kapanma' talebi: Acil işler dışındaki duruşmalar ertelensin HSK'dan 'tam kapanma' talebi: Acil işler dışındaki duruşmalar ertelensin         
14:19
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada         
12:54
17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak         
12:18
Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı         
12:12
Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti         
11:39
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Dünyayı ağlatan Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı         
10:45
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
10:09
İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip         
09:58
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı         
01:04
17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi         
00:40
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 15:04:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldırım'da hizmetlere kapanma yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement