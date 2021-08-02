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Yıldırım'da, ilçedeki kadınlara yönelik önleyici sağlık taramaları devam ediyor - Son Dakika

Yıldırım'da, ilçedeki kadınlara yönelik önleyici sağlık taramaları devam ediyor

02.08.2021 17:24
Yıldırım'da, ilçedeki kadınlara yönelik önleyici sağlık taramaları devam ediyor, System.String[]

Yıldırım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Aile Sağlığı Eğitim Merkezi'nde görevli diş hekimi ve hemşireler; ilçenin her noktasında sağlık taraması ve bilgilendirme çalışmaları yaparak kadınları bilinçlendiriyor.

Bu kapsamda Duaçınarı, Karapınar, Musababa, Yavuz Selim, Maltepe, Teferrüç, Şükraniye, Mimar Sinan, Balaban, Zeyniler ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde hemşireler tarafından kadınların tansiyon ve şeker ölçümleri yapılırken, meme kanseri konusunda da sunum ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık taramalarını gerçekleştiren Başhemşire Gülseren Özbek, "Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'ın talimatlarıyla kadınlar yönelik önleyici sağlık taramaları gerçekleştiriyoruz. Yine meme kanserinin tanısı, tedavi süreci ve erken tanının faydalarıyla ilgili bilgiler de veriyoruz. Kontrollerimiz sırasında şüpheli bir durumla karşılaşırsak, hastalarımızı hemen aile hekimlerine yönlendiriyoruz. Bu çalışmalar sayesinde hastanelerdeki yığılmaların da önüne geçiyoruz" ifadelerini kullandı. Ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim veren Diş Hekimi Mehtap Uzer ise, "Kursiyerlerimize ağız ve diş sağlığının önemini anlatıyoruz. Koruyucu önlemler ve bakım ile hastalıkların önüne geçmenin mümkün olduğu hatırlatıyoruz. Eğitim ve tarama çalışmalarımız sırasında yoğun ilgi ile karşılaşıyoruz. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

'HİZMET ANLAYIŞIMIZIN MERKEZİNDE İNSAN VAR'

İstihdamdan eğitime, sosyal destekten sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda insana dokunan projeleri hayata geçirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kentlerin ana unsuru insandır. Bu nedenle hizmet anlayışımızın merkezinde insan var. Yaptığımız her iş, ürettiğimiz her proje ve hizmet ile insanlara dokunmaya, hayatları kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. Kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Yıldırım hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her işin başı sağlık… Yıldırım Belediyesi olarak, sağlık alanında yürüttüğümüz çalışmalar ile vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye, hastalıklar ortaya çıkmadan önlemeye gayret ediyoruz. Yıldırım Aile Sağlığı Eğitim Merkezi'nde görevli arkadaşlarımız, mahallerimize giderek kadınlara yönelik önleyici sağlık taramalarını gerçekleştiriyor. Şeker ve tansiyon ölçümlerini yapıyor, eğitim programları ile farkındalık oluşturuyorlar. Yıldırım Belediyesi olarak 69 mahallemizde sağlık alanındaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Mimar Sinan, Diş Hekimi, Balaban, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yıldırım'da, ilçedeki kadınlara yönelik önleyici sağlık taramaları devam ediyor - Son Dakika


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