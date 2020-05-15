Yıldırım'da imar sorunu adım adım çözülüyor - Son Dakika

Yıldırım'da imar sorunu adım adım çözülüyor

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, plansız şehircilik ve sağlıksız yapılaşmayı önleyerek kentsel dönüşümün önünü açmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Yıldırım'da imar sorunu adım adım çözülüyor, System.String[]

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, plansız şehircilik ve sağlıksız yapılaşmayı önleyerek kentsel dönüşümün önünü açmak için çalışmalarını hızlandırdı.


Plansız yapılaşma, hayata geçirilemeyen imar uygulama planları, riskli alanlar ve kentsel dönüşümün önündeki engellerin biri olan mülkiyet sorunları nedeniyle modern şehirleşme adımlarını uzun yıllardır atamayan Yıldırım'da sorunlar bir bir ortadan kalkıyor. Şirinevler Mahallesi'nde 103 hektarlık alanda imar uygulama planı hazırlayarak yeni dönemi başlatan, Mevlana, Ulus, Arabayatağı, Hacivat, Yavuzselim ve Çınarönü mahallelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan imar planları doğrultusunda imar uygulama sürecini sürdüren, Değirmenönü'ndeyeni imar planı düzenlemesi ile uzun yıllardır çözülemeyen hisseli parsel sahiplerini tapu belgelerine kavuşturan Yıldırım Belediyesi, 75. Yıl, Esenevler ve Yiğitler mahalleleri kapsayan 44.5 hektarlık alanda da imar planı çalışmalarını tamamladı.


Geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek


75. Yıl, Esenevler ve Yiğitler mahallelerinde tamamlanan ve 29.04.2020 tarihli Yıldırım Belediye Meclisi'nde onaylanan imar planı çalışmaları, bölgede hem kentsel dönüşümüm önünü açacak hem de ulaşım ve altyapı hizmetleriyle sosyal donatı elde edilmesi noktasında bölgeye değer katacak. İmar planı çalışması ile kentsel alanların, ulaşım ve altyapı sistemlerinin bugünün koşullarına ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek bir sistem içerisinde oluşturmak, arsa ve arazi düzenlemesinin uygulanabilir olmasını sağlamak öncelikli hedef olarak belirlendi. İmar planında donatı alanlarının dengeli bir şekilde oluşturulabilmesi, devamlılığı olan imar yollarının açılabilmesi, donatı alanlarının kamu eline hızlı bir şekilde geçerek elde edilebilmesi; kentsel dönüşümde hak sahibi ve yatırımcı arasında uzlaşmayı kolaylaştırması ve alanın dönüşümünü hızlandırması için, uygulanabilir 12 şuyulandırma etabı da imar planı doğrultusunda belirlenmiştir.


Modern yaşam standartları


Yıldırım'ı ve Yıldırımlıları dar ve çıkmaz sokaklardan, imarsız yapılardan, sağlıksız şehirleşmeden, yetersiz sosyal donatıdan kurtararak modern şehirciliğin gereklilikleri ile buluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İlçemiz ve hemşehrilerimiz için hizmet üretirken, bunu en temel nokta olan ve şehrimizin gelişmesinin önündeki en büyük engellerin başında gelen plansız ve sağlıksız şehirleşme uygulamalarının yerine modern, günümüzün koşullarına ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verecek imar planı çalışmalarını hayata geçirerek yürütüyoruz. Bu noktada Ankara Yolu Caddesi'nin kuzeyindeki riskli alan ilan edilen, Mevlana, Ulus, Arabayatağı, Hacivat, Çınarönü ve Yavuzselim mahalleleri ile Değirmenönü, Karapınar ve Şirinevler mahallerinde gerçekleştirdiğimiz imar planı çalışmalarıyla birlikte 75. Yıl, Esenevler ve Yiğitler mahallelerimizdeki 44.5 hektarlık alanda hemşehrilerimiz için modern yaşam standartlarına alt yapı oluşturacak ve kentsel dönüşüme kolaylık sağlayacak çalışmayı hayata geçiriyoruz" dedi.


Dönüşüm kolaylığı


Yıldırım'da çözülemez denilen temel sorunlardan olan imar planı uygulamalarını gerçekleştirerek Yıldırım'ın modern şehir hüviyetine dönüşmesi için altyapı hazırladıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Yeni imar planı ile donatı alanlarının elde edilmesi, bölgede dar ve çıkmaz sokaklar yerine yeni imar yolları ile kolay ulaşıma olanak tanınması ve en önemlisi kentsel dönüşüm sürecinde hak sahibi ile yatırımcı arasında uzlaşmayı kolaylaştırması ve alanın dönüşümünün hızlandırılması için uygulanabilir 12 şuyulandırma etabı belirlenmesi ile önemli bir çalışmayı tamamlamış olacağız. Yıldırım'da çözülemez denilen temel sorunlardan olan imar planı uygulamalarını bir bir gerçekleştirirken, hemşehrilerimizden aldığımız güçle ilçemizi yarınların modern şehri haline dönüştürmek için çalışıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Şirinevler, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 01:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldırım'da imar sorunu adım adım çözülüyor - Son Dakika

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