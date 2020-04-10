Yıldırım'da kaçak yapıyla mücadele - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi, kaçak yapılaşma ile kararlı mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor.



Yıldırım Belediyesi, vatandaşların güvenliğini tehdit eden ve şehir estetiğine zarar veren kaçak yapılarla mücadelesine taviz vermeden devam ediyor. Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ortabağlar,Arabayatağı, Hacivat,Çınarönü ve Ulus mahallelerinde kaçak olduğu tespit edilen 7 yapı hakkında yıkım işlemi gerçekleştirdi. Ekipler, 2020 yılının ilk 3 ayında kaçak olduğu tespit edilen 25 yapıyı yıktı.



Kaçak yapıların, doğrudan onu yapanların ve ailelerinin can güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Göreve başladığımız günden bugüne kadar kaçak yapılaşmaya kesinlikle müsamaha göstermedik. Kaçak yapılaşmayla mücadeleyle ilgili mevzuatın tereddütsüz uygulanacağını hemşehrilerimize bir kez daha hatırlatmak isterim. Bunu yaparken hem şehrimizdeki refah seviyesini şehircilik ilkesi doğrultusunda yükseltmeyi, hem de hemşehrilerimizin muhtemel bir depremde yaşanacak can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi. - BURSA