Yıldırım'da Kansere Karşı 54 Bin Tarama

Yıldırım'da kanserle topyekun mücadele yürüten Yıldırım Belediyesi, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ile on binlerce Yıldırımlı kadının umudu oluyor. Yıldırım Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) çalışmaları çerçevesinde, merkezin hizmete başladığı günden bu yana 54 bin 621 ücretsiz kanser taraması gerçekleştirildi . Merkezde 2015 yılında 9 bin 92 tarama gerçekleştirilirken, 2016'da 14 bin 763 tarama işlemi yapıldı. KETEM'de 2017 yılında 15 bin 365 tarama yapılırken, 2018 de ise 15 bin 1 tarama gerçekleştirildi.

YILDIRIMLI KADINLARA ARAÇ DESTEĞİ

Öte yandan Yıldırımlı kadınlara araç desteği de sağlayan Yıldırım Belediyesi, talep eden vatandaşları kendi araçlarıyla evlerinden alıp KETEM'de taramalarını yaptırıyor, yine evlerine bırakıyor. Bu kapsamda 2015 yılında 2 bin 362, 2016 yılında 4 bin 254, 2017 yılında 4 bin 500 ve 2018 yılında 3 bin 746 olmak üzere toplamda 14 bin 862 kadına hizmet sağladı. Merkezde meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolorektal kanseri taramalarını ücretsiz yaptıran vatandaşlar kansere karşı elini güçlendiriyor.

PERİYODİK KONTROL VURGUSU

Kansere karşı en etkin mücadelenin erken teşhis ve tedavi ile mümkün olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Son yıllarda beslenmeden çevre şartlarına kadar birçok nedenle kanser vakalarının yaşandığını görüyoruz. Çağımızın hastalıklarından biri olan kanserle mücadelenin en etkin yolu erken teşhis ve tedavi ile mümkün olacaktır. Biz de Yıldırımlı kadınlarımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizde kansere karşı farkındalık uyandırmayı vazifelerimizin başında görüyoruz. Kanserle mücadelede en önemli unsurlardan birisi de belirli aralıklarla yapılan periyodik kontrollerdir. Bu kontroller yaşanması muhtemel risklerin önüne geçerek erken teşhise olanak sağlıyor. Özellikle risk grubunu oluşturan 30-65 yaş arası vatandaşlarımızı KETEM'de ücretsiz kanser taraması yaptırmaya bekliyoruz. Yapılacak her erken teşhisin hayat kurtaracağı bilinciyle bu hizmetimizi tüm çalışmalarımızın önünde görüyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz, muhtarlıklar ve STK'lar üzerinden gelen talepler doğrultusunda isteyen kadınlarımızı evlerinden alarak işlemlerinin yapılmasının ardından araçlarımızla ücretsiz olarak tekrar evlerine bırakıyoruz" diye konuştu.