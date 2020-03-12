Yıldırım'da korona virüs tedbiri - Son Dakika
Son Dakika Genel Yıldırım'da korona virüs tedbiri - Son Dakika

Yıldırım'da korona virüs tedbiri

6 saat önce

Yıldırım'da korona virüs tedbiri Yıldırım Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda ilaçlama yapıyor Yıldırım Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyayı saran korona virüse karşı temizlik ve ilaçlama çalışmalarını artırdı.

Yıldırım'da korona virüs tedbiri, System.String[]

Yıldırım'da korona virüs tedbiri

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda ilaçlama yapıyor

BURSA - Yıldırım Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyayı saran korona virüse karşı temizlik ve ilaçlama çalışmalarını artırdı.

Yıldırım Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı çocuk oyun alanları, okul çevreleri, belediye otobüs durakları ve hastane çevreleri özel kıyafetli personeller tarafından temizlenerek ilaçlandı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, korona virüs vak'alarının Türkiye'de de görülmeye başlaması ile tedbirleri artırdıklarını belirtti. Yıldırım'da insan sirkülasyonunun yoğun olduğu hastane önleri, parklar ve okulların bulunduğu bölgelerde çalışmalara ağırlık verdiklerini dile getiren Oktay Yılmaz, "Temizlik İşleri Müdürlüğü'müz yollarda, parklarda yıkama çalışmaları yürütürken, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizde ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Bugün ilçemizin en büyük sağlık kuruluşu çevresinde bu çalışmaları gerçekleştirdik. Bundan sonra da düzenli olarak aile sağlığı merkezleri, okullar, camiler, parklar gibi insanların yoğun olduğu bölgelerde bu çalışmalarımız devam edecek. Korona virüs ile mücadele konusunda hemşehrilerime tavsiyem, her türlü tedbiri almaları, ancak panik yapmamalarıdır. Bu virüsle mücadelenin merkezinde hijyen yer alıyor. Bizler şehrin hijyeni için her türlü tedbiri alıyoruz, hemşehrilerimiz de bu kişisel hijyen konusunda önlemleri alırsa bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Yıldırım, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek
Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 02:55:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldırım'da korona virüs tedbiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]