Yıldırım'da kültür sanata engel yok - Son Dakika

Yıldırım'da kültür sanata engel yok

06.03.2021 17:07

Yıldırım'da kültür sanata engel yok Yıldırım Belediyesi tarafından "Yıldırım'da Kültür ve Sanata Engel Yok" projesi kapsamında gerçekleştirilen online eğitimleri tamamlayan kursiyerlere, düzenlenen programda sertifikaları verildi.

Yıldırım'da kültür sanata engel yok

BURSA - Yıldırım Belediyesi tarafından "Yıldırım'da Kültür ve Sanata Engel Yok" projesi kapsamında gerçekleştirilen online eğitimleri tamamlayan kursiyerlere, düzenlenen programda sertifikaları verildi.

Açıldığı günden bu yana düzenlediği eğitim programlarıyla 75 branşta, 100 bini aşkın kişiye hizmet veren Yıldırım Belediyesi, salgın sürecinde de eğitimlerine ara vermeden devam etti. Diksiyon, Drama, Etkili İletişim ve Beden Dili, İşaret Dili, Satranç, Zeka Oyunları, Hızlı Okuma, Hafıza Teknikleri, Sinema Atölyesi, İngilizce, Almanca kursları ile toplamda 11 branşta, 2716 kursiyerin eğitim almasını sağladı.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde, İstiklal Marşı'nın Eğitmen Ömür Dilekmen ve kursiyerlerinin işaret diliyle okumasıyla başlayan program, Diksiyon Eğitmeni Ayfer Yiğit Saraçoğlu ve kursiyerlerinin hazırladıkları diksiyon çalışması ile devam etti. Şiir dinletisi ve drama gösterimi ile izleyenlerin beğenisini toplayan programa yaklaşık 250 kişi katıldı. Sosyal mesafe ve maske kurallarının esnetilmeden uygulandığı programda, her branştan temsili 2 toplamda 22 kişiye sahnede sertifikaları takdim edildi.

Yeni normalleşme süreciyle birlikte salgın dolayısıyla programda maske ve mesafe kurallarına ciddi şekilde dikkat edildiğinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Hayata geçirmiş olduğumuz kurslar ile Yıldırımlı vatandaşlarımızın kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar sunmaya gayret gösteriyoruz. Salgın sürecinde binlerce hemşehrimiz için sürecin dezavantajlı durumunu online eğitimlerimiz ile avantaja çevirdik. Bu eğitimler ile vatandaşımız kendisini bir adım ileriye taşırken bizler de onların bu yolculuğunda yanlarında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu istikamette hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Yıldırım'da kültür sanata engel yok
Yıldırım'da kültür sanata engel yok
Yıldırım'da kültür sanata engel yok
Yıldırım'da kültür sanata engel yok

İşaret Dili, Beden Dili, Yıldırım, Sinema, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yıldırım'da kültür sanata engel yok - Son Dakika


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