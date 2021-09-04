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Yıldırım'da kültür sanatta ortak akıl konuştu - Son Dakika

Yıldırım'da kültür sanatta ortak akıl konuştu

04.09.2021 18:46

Yıldırım'da kültür sanatta ortak akıl konuştu Yapmış olduğu etkinliklerle ilçenin kültür hayatına yeni bir soluk kazandıran Yıldırım Belediyesi, 3 yıl içinde yapılacak kültür-sanat faaliyetlerini tüm paydaşlarla birlikte istişare ederek kararlaştırmak için Bursa Teknik Üniversitesi iş...

Yıldırım'da kültür sanatta ortak akıl konuştu

BURSA - Yapmış olduğu etkinliklerle ilçenin kültür hayatına yeni bir soluk kazandıran Yıldırım Belediyesi, 3 yıl içinde yapılacak kültür-sanat faaliyetlerini tüm paydaşlarla birlikte istişare ederek kararlaştırmak için Bursa Teknik Üniversitesi iş birliğinde "Yıldırım Belediyesi 2021-2024 Kültür Sanat Faaliyetlerini Planlama Çalıştayı"nı düzenledi.

Ortak bir dil ve akıl içinde şahsiyetli şehirler inşa edebilmek için öncelikle yapılan işlerin değerlendirildiği sonrasında da neler yapılmasının gerekliliği üzerinde durulduğu çalıştaya başta Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir olmak üzere Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmalarının ardından program kültür ve sanat paneli ile başladı. Panele Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Ulukütük, Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Şimşek ve TYB Bursa Şubesi Başkanı Dr. Mustafa Baki Efe katıldı. Panel sonrası farklı alanlardan kültür sanatla ilgilenen yaklaşık 120 kişinin katılımıyla ilçenin kültür-sanat geleceğinin konuşulduğu masa toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıların sonucunda sonuç bildirgesi Doç. Dr. Mehmet Ulukütük tarafından okundu. Program sonrasında Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz tarafından katılımcılara sertifika ve hediyeleri takdim edildi.

2021-2024 yılları arasında yapılacak Kültür-Sanat faaliyetlerine 'Yıldırım' karar verecek

Yıldırım Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu '2021-2024 Kültür Sanat Faaliyetleri Planlama Çalıştayı'na katılan misafirleri selamlayarak konuşmaya başlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kültür ve sanat medeniyetimizin ruhu, dili, umudu ve ufkudur. Bizim medeniyetimiz kahramanlar ve zaferlerin yanında esasen bir kültür ve sanat medeniyetidir. Ancak medeniyet fikrimizi, ruhumuzu, dinamiklerimizi, eğitim, düşünce ve kültür-sanatı hayatımıza nakşetmenin ve gergef gibi işlemenin yollarını bulamazsak yok olmaktan kurtulamayız. Bunun için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle "Kültür ve sanatı en az terörle mücadele, dış politika gibi önemli bir beka meselesi olarak" görüyoruz. Böylesi bir bilinç ve kaygıyla Yıldırım Belediyesi olarak 2021-2024 yılları arasında yapılacak kültür-sanat faaliyetlerini tüm paydaşlarla birlikte istişare ederek kararlaştırmak istiyoruz. Ortak bir dil ve akıl içinde şahsiyetli şehirler inşa edebilmek için öncelikle neler yaptığımızı değerlendirmek, sonrasında neler yapmamız gerektiğini belirlemek istiyoruz. Belediyemizin kültür-sanat faaliyetlerine karar verirken hangi fikir ve önceliklerle hareket etmesi, ne tür prensiplere dayanması gerektiği ve icra ettiği etkinliklerin şehirlerdeki kültür hayatında nasıl karşılık bulduğu gibi konuları müzakere ve istişare etmeyi arzu ediyoruz. Küreselleşen dünyada kültürel etkileşimler yoğunlaşırken, hem yerel farklılıkları yadsımayan hem de yerelliğin sınırlarını aşıp müşterek değerleri dengeli bir şekilde gözeten bir vizyonun nasıl geliştirilebileceğini belirlemek istiyoruz.Bu çalıştayda kültür-sanat faaliyeti üreten farklı seslerin kendine ifade zeminleri bulabilmesi ve Yıldırımlıların kültür-sanat hayatına aktif olarak katılabilmesinin yollarının aranmasını hedefliyoruz.Bu duygu ve düşüncelerle çalıştayımızın bereketli geçmesini, anlamlı ve önemli sonuçlara ulaşmasını, ulaşılan sonuçların da ivedilikle eyleme geçmesini Rabbim'den niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bursa Teknik Üniversitesi'nin, sunmuş olduğu eğitim araştırma hizmetlerinin yanı sıra kadrosuyla bulunduğu ile, ilçeye ve çevresine toplumsal katkı vermeyi dert edinmiş bir üniversite olduğunu dile getiren Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, "Yıldırım Belediye Başkanımızın ve ekibinin çalışmasıyla spor, kültür, eğitim çalışmalarıyla, kütüphanesi, kafeteryası, gençlik merkezi, spor tesisi, yeşil alanıyla beraber Yıldırım'ın çehresi değişiyor. Çalışmaları takip ediyor ve takdir ediyoruz. Bizler de Yıldırım Belediyemiz ile Bursa Teknik Üniversite iş birliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Düzenlenen çalıştayda emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı. Bursa ve Yıldırım'da yapılan yapılması planlanan öncelikli işleri vurgulayarak katılımcılara bir yol haritası sunan Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, "Eski bir yerel yönetici ve eski bir akademisyen olarak planlama çalışmalarının çok önceden yapılmış olması ya da bununla ilgili öncesinden bilgi edinerek sonrasında da paydaşlarla bir yol haritası belirlenmesi gerçekten çok kıymetli. Kültür sanat deyince konu çok geniş. Kazılardan, müzelere, kütüphanelerden, sanat ve kültürel etkinliklere kadar. Bu çerçevede biz her türlü etkinliğe, çalışmaya ve çalıştayı ortak ve paydaş olarak yapmaya ve size hizmet etme anlamında buradayız. Birlikte olmak adına da hem fikir birliği hem de eylem birliği etmek adına her zaman birlikte çalışmanın ne kadar verimli olacağını bir kez daha burada göreceğiz. Ben bu vesileyle çalıştayın hayırlı olmasını diliyor ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Böylesi anlamlı bir organizasyona iştirak ettiği için memnuniyet duyduğunu ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Yıldırım Belediyemizin Bursa Teknik Üniversitemiz ile iş birliği yapmış olduğu Yıldırım Belediyesi 2021-2024 Kültür ve Sanat Faaliyetlerini Planlama Çalıştayı ile farklı bir etkinliği birlikte idrak ediyoruz. Belediye Başkanımız bir vizyon ortaya koydu ve dedi ki ben bundan sonraki 3 yılı buradan çıkan sonuçlar çerçevesinde ele alacağım. Ben bundan dolayı hem Belediyemizi hem de Yıldırım'da bulunan Bursa Teknik Üniversitemizi tebrik ediyorum. İnşallah bu çalıştayımız hayırlara vesile olur ve örnek yerel yönetim ile üniversite iş birliği artarak devam eder" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'da kültür sanatta ortak akıl konuştu
Yıldırım'da kültür sanatta ortak akıl konuştu
Yıldırım'da kültür sanatta ortak akıl konuştu
Yıldırım'da kültür sanatta ortak akıl konuştu

Yıldırım Belediyesi, Oktay Yılmaz, Yıldırım, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yıldırım'da kültür sanatta ortak akıl konuştu - Son Dakika


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