Yıldırım'da meslek öğretip iş sahibi yapacak kompleks - Son Dakika

Yıldırım'da meslek öğretip iş sahibi yapacak kompleks

06.12.2020 14:53
Yıldırım'da meslek öğretip iş sahibi yapacak kompleks, System.String[]

Yıldırım Belediyesi'nin,meslek edindirerek iş sahibi yapacağı, tekstil sektörünün nitelikli işçi ihtiyacına cevap vereceği Yıldırım İstihdam Kompleksi'nde inşaat çalışmaları tamamlandı.

Yıldırım Belediyesi'nin,meslek edindirerek iş sahibi yapacağı, tekstil sektörünün nitelikli işçi ihtiyacına cevap vereceği Yıldırım İstihdam Kompleksi'nde inşaat çalışmaları tamamlandı.

Kurumlar arası iş birliği ile birçok sosyal içerikli projeye imza atan Yıldırım Belediyesi, hem iş sahibi olmak isteyenlere hem de çalışan arayan tekstil sektörü temsilcilerine destek sağlayacak. Yıldırım Belediyesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü paydaşlığında, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) ile Yıldırım İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iştirakçiliğinde hayat bulacak Yıldırım İstihdam Kompleksi, inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmete hazır hale geldi. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan Bursa'da tekstil sektöründe işçi açığı olduğu belirtilen alanların başında gelen endüstriyel dikim makinası operatörlüğü, CNC torna eğitimi düzenlenmesi, CNC freze eğitimi düzenlenmesi, cad-cam, makine tasarım, sac-metal kalıp tasarımı, bebe-çocuk modelistliği, jakarlı ve armürlü dokuma desen desinatörlüğü branşlarında eğitimler verilecek. Kursiyerler, aldıkları eğitimle birer meslek sahibi olarak nitelikli iş gücüne dahil olacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere işe yerleştirilme noktasında destek olunacak.

İş gücünün daha nitelikli hale getirilmesi ve sanayinin ihtiyacı olan kalifiye işgücünün karşılanması noktasında yürütülen proje doğrultusunda Yıldırım İstihdam Kompleksi'nin inşaat çalışmalarını tamamlayarak hizmete hazır hale getirdiklerinin bilgisini veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bursa'mız, ülkemizin önemli bir sanayi üssü. Özellikle tekstil sektöründe hem iç piyasada olsun hem de ihracatta olsun daima adından söz ettiren bir merkez. Bu doğrultuda ekonominin can damarı olan sanayinin güçlenmesi, nitelikli iş gücünün yetişmesi ile doğru orantılı. İlçemiz bu noktada genç nüfus potansiyeline sahip olmanın yanı sıra Bursa'nın birçok sanayi bölgesinde iş gücüne dahil olan hemşehrimizi barındırıyor. Bizde hem iş gücünün daha nitelikli hale getirilmesi, hem de sanayinin ihtiyacı olan kalifiye işgücünün karşılanması noktasında paydaşlarımızla beraber yürüttüğümüz proje doğrultusunda Yıldırım İstihdam Kompleksi'mizin inşaat çalışmalarını tamamladık" dedi.

İşe yerleşme desteği

İstihdam Kompleksi'nde düzenlenecek mesleki eğitim programlarına katılarak meslek sahibi olan kursiyerlerin, iş sahibi olması noktasında proje kapsamında gereken desteğin sağlanacağını da hatırlatan Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım İstihdam Kompleksi'mizde gerçekleştirilecek olan mesleki eğitim programları ile gençlerimize meslek edindirerek, onlarınbirer altın bilezik sahibi olmalarını sağlayacağız. Bu anlamda İstihdam Kompleksimiz, bünyesindeki eğitim sınıfları ve atölyeleri ile hem makine sanayinin hem de bebe çocuk konfeksiyonu üreticilerinin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak adına önemli bir merkez olacak. Bunun yanında meslek edinen kursiyerlerimizin işe yerleşmesi noktasında proje paydaşlarımızla iş birliğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yıldırım'da meslek öğretip iş sahibi yapacak kompleks
Yıldırım'da meslek öğretip iş sahibi yapacak kompleks
Yıldırım'da meslek öğretip iş sahibi yapacak kompleks
Yıldırım'da meslek öğretip iş sahibi yapacak kompleks
Yıldırım'da meslek öğretip iş sahibi yapacak kompleks

İstihdam, Yıldırım, İnşaat, İşçi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yıldırım'da meslek öğretip iş sahibi yapacak kompleks - Son Dakika Ekonomi


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