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Yıldırım'da narko rehber eğitimi - Son Dakika

Yıldırım'da narko rehber eğitimi

29.12.2021 15:20
Yıldırım'da narko rehber eğitimi

Yıldırım Belediyesi, geleceğin teminatı çocukları ve gençleri uyuşturucudan uzak tutmak maksadıyla İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi'ne tam destek veriyor.

Yıldırım Belediyesi, geleceğin teminatı çocukları ve gençleri uyuşturucudan uzak tutmak maksadıyla İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi'ne tam destek veriyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, ilçede 20 noktada faaliyet gösteren Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezleri'nde, annelere yönelik narko rehber eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Uyuşturucu madde kullanımına karşı annelere büyük görevler düştüğünü belirten ekipler, uyuşturucu ile mücadelenin önemine, madde kullanımının topluma verdiği zararlar ve bağımlı şahısların topluma kazandırılması konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan, 'Uyuma' ihbar hattını annelere anlatan ekipler, bu ihbar hattı ile uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale edilebileceğini söyledi.

Destekledikleri projeler ile madde bağımlılığına karşı mücadele ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Madde bağımlılığını, insanlığı tehdit eden büyük bir tehlike olarak görüyoruz. Yarınlarımızın teminatı gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak en önemli vazifemizdir. Bu konuda ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Bilhassa anne ve babalara büyük görev düştüğünü söyleyen Yılmaz, ebeveynlerin çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemelerini ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları gerektiğini ifade etti. - BURSA

Yıldırım'da narko rehber eğitimi
Yıldırım'da narko rehber eğitimi
Yıldırım'da narko rehber eğitimi

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Yıldırım Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Narkotik, Yıldırım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yıldırım'da narko rehber eğitimi - Son Dakika


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