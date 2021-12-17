Yıldırım'da okullar afet eğitimi - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi, olası bir afet öncesi ve sonrasında alınacak tedbirler, afet sırasında doğru davranış şekli ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında okullarda bilgilendirme seminerleri düzenliyor. Yıldırım Belediyesi Arama kurtarma Ekipleri, Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak protokolü kapsamında, ilçedeki mevcut 89 okulda öğrencilere ve personellere yönelik afet farkındalık eğitimlerine devam ediyor. Pandeminin ardından 2021-2022 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte bilinçlendirme çalışmalarına tekrardan start veren ekipler gönüllü kadrosuyla yoğun mesaisi yapıyor. Bu kapsamda ekipler, Yıldırım Belediyesi Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Merkezi'ndeki 150 özel çocuğa temel afet bilinci eğitimi verirken, 30 personele de ilk yardım, yangın söndürme, kurtarma ve koruma uygulama eğitimi gerçekleştirdi.

YILDIRIM AFETE KARŞI BİLİNÇLENİYOR

Yıldırım'daki bütün okullarda afet farkındalık eğitimleri vereceklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Toplumsal yaşam içinde deprem, sel, fırtına gibi birçok doğal afet riski ile karşı karşıyayız. İşte bu noktada toplumsal afet bilincinin oluşturulması, insanımızın bilgi ve becerisinin arttırılması hayati önem taşıyor. Yıldırım Belediyesi olarak bir afet yaşanmadan evvel evlatlarımıza afet bilincini aşılamak için çalışıyoruz. Öncelikli hedefimiz, Yıldırım'da ulaşamadığımız tek bir vatandaşımız kalmasın. 7'den 70'e her insanımızı duyarlı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.