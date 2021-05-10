Yıldırım'da ramazan bereketi - Son Dakika

Yıldırım'da ramazan bereketi

10.05.2021 14:09
Yıldırım'da ramazan bereketi, System.String[]

Yıldırım Belediyesi, virüs salgını nedeniyle kısıtlama ve tam kapanma tedbirlerinin uygulandığı Ramazan ayında, hayata geçirdiği sosyal belediyecilik hizmetleri ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

'Gönlümüz de bir soframızda bir' diyerek, ihtiyaç sahipleri ve evlerinde yemek pişiremeyen vatandaşlar için sıcak yemek hizmeti sunan Yıldırım Belediyesi; Ramazan ayı boyunca her gün bin 450 kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kapı kapı gezerek günde bin vatandaşa 4 çeşit sıcak yemek ulaştırırken, Yıldırım Beyazıt Aşevi'nde ise günlük olarak 450 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Yıldırım Belediyesi'nin sıcak yemek hizmetinden Ramazan ayı süresince 40 binden fazla vatandaş faydalandı.

EVDE ENJEKSİYON HİZMETİ

Yıldırım Belediyesi, dayanışma ve paylaşma ayı olan Ramazan'da ihtiyaç sahipleri için erzak kolisi, ekmek ve hijyen kolisi desteği de sağladı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ramazan'da, yaklaşık 7 bin emek, 7 bin 500 erzak kolisi ve 7 bin 500 hijyen kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Covid-19 salgını salgının ülkemizde görüldüğü Mart 2020'den bu yana bakıldığında ise Yıldırım Belediyesi, yaklaşık 200 bin vatandaş sıcak yemek ulaştırırken, 35 bin ihtiyaç sahibine de erzak kolisi desteği sağladı. Yıldırım Belediyesi, Ramazan'ın ortasında uygulamaya geçirilen tam kapanma tedbirlerinde de aldığı ek önlemlerle vatandaşı mağdur etmedi.Yıldırım Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tam kapanma döneminde evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü hastaların reçeteli enjeksiyonlarını da evlerine giderek yaptı.

Ramazan ayı boyunca sosyal destek paketleri ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Yıldırım Belediyesi; belediyecilik hizmet hizmetlerini de aksatmadan sürdürdü. Ramazan ayında uygulanan tam kapanma döneminde hizmet seferberliği başlatan Yıldırım Belediyesi; Vakıf, Kurtoğlu, Mimarsinan, Musababa, 152 Evler mahallelerinde sıcak asfalt, yol bakım, kaldırım,parke ve bordür uygulamaları gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçedeki sağlık kurumlarını başkan aşağı dezenfekte ederken, mahallelerde de geniş çaplı temizlik çalışması yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise ilçedeki parkları elden geçirip, temizlik ve peyzaj çalışmaları yaptı.

'YILDIRIM'DA KİMSE YALNIZ DEĞİL'

Yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan'da hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Medeniyetimizin özü 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünde saklıdır. Yıldırım Belediyesi olarak bu bilinç ve inançla tüm hizmetlerimizin merkezine insanı yerleştiriyoruz. Kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Yıldırım için çalışıyoruz. Bu kapsamda, Ramazan'dan önce olduğu gibi Ramazan ayında da sosyal belediyecilik çalışmalarımız ile vatandaşlarımızın yanında olduk. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz, Sağlık İşleri Müdürlüğümüz, Zabıta Müdürlüğümüz, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz bu süreçte önemli hizmetlere imza attılar. Tam kapanma dönemini de hizmet için fırsat olarak değerlendirdik. Bu süreçte ekiplerimizi yoları yeniledi, temizlik ve hijyen çalışmaları gerçekleştirildi, park ve bahçeler bakımdan geçirilip yaza hazır hale getirildi" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'da ramazan bereketi

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yıldırım Beyazıt, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yıldırım'da ramazan bereketi - Son Dakika


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