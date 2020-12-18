Yıldırım'da salgın denetimleri - Son Dakika

Yıldırım'da salgın denetimleri

18.12.2020 14:45
Yıldırım'da salgın denetimleri, System.String[]

Yıldırım Belediyesi, vatandaşın daha sağlıklı şartlarda alışveriş yapabilmesi için sürecin başladığı ilk günden itibaren maske, mesafe, hijyen ve açıkta gıda satışı yapan yerleri denetlemeye devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, vatandaşın daha sağlıklı şartlarda alışveriş yapabilmesi için sürecin başladığı ilk günden itibaren maske, mesafe, hijyen ve açıkta gıda satışı yapan yerleri denetlemeye devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, salgının yayılmasını engellemek maksadıyla sahada çalışmalarını sürdürüyor. Salgın tedbirlerinin alınmaya başlandığı 16 Mart'tan itibaren sahada olan ekipler, iş yerlerini ve pazar tezgahlarını denetliyor. Kuralları ihlal eden iş yerleri hakkında yasal işlem uygulayan ekipler, rutin ruhsat denetimlerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı'nın kararları, İçişleri Bakanlığı genelgeleri ve Bursa Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uygun faaliyet gösterip göstermediklerini de denetliyor. Bu kararlar doğrultusunda ilçe esnafı, yayımlanan genelge, karar ve talimatnameler konusunda da bilgilendiriliyor.

Salgının yeniden hız kazandığına dikkat çeken ve vatandaşların tüm uyarılara hassasiyetle uymaları gerektiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Salgına karşı mücadelemizi güçlendirmek adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin uygulamaya koyduğu ek tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları bu sürecin kırılmasını sağlayacak. Bizler sahada çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için her şeyden çok daha önemli. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız şart" dedi. - BURSA

Yıldırım'da salgın denetimleri
Yıldırım'da salgın denetimleri

Zabıta Müdürlüğü, Yıldırım, Bursa, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldırım'da salgın denetimleri - Son Dakika


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