Yıldırım'da şampiyonlar yetişiyor - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü'nden 4 sporcu ve 2 milli takım antrenörü, Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen 34'üncü Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. 13-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada, 60 kiloda tatamiye çıkan Edanur Kışlak, önemli bir başarıya imza atarak Avrupa 3'üncüsü oldu.

ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRİYORUZ

Elde ettiği başarı ile Yıldırım'ı gururlandıran Edanur Kışlak'ı tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ı sporla birlikte anılan bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Şükürler olsun ki çalışmalarımızın, projelerimizin meyvelerini de alıyoruz. Genç sporcularımızdan Edanur Kışlak, katıldığı 34'üncü Avrupa Karate Şampiyonası'nda 3'üncü olarak bizleri gururlandırdı. Bize bu gururu yaşatan sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.