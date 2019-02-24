Son Dakika Haberleri: YIldIrIm'da Sevgiye Karşı 'Engel' Yok

YIldIrIm'da Sevgiye Karşı 'Engel' Yok

26 dakika önce

Sosyal Belediyecilik alanında şehrin yaşamına önemli dokunuşlar yapan Yıldırım Belediyesi, oluşturduğu 'Müzik Akademisi ve Engelsiz Mutfak' projeleri ile dezavantajlı bireylere umut ışığı oluyor

YIldIrIm'da Sevgiye Karşı 'Engel' Yok, System.String[]

Dezavantajlı bireylerin mutluluğu için projeler yürüten Yıldırım Belediyesi'nde 'Müzik Akademisi' dokuz branşta engelli ve dezavantajlı bireylere eğitim veriyor. Engelli kursiyerlere umut ışığı olan Müzik Akademisi, kursa gelen öğrencilerin sanat ve müzik ile yaşama sarılmasını sağlıyor. Müzik Akademisi'nde kursiyerlere keman, gitar, piyano, bağlama, ritim ve ney eğitimleri profesyonel eğitmenler eşliğinde öğretiliyor. Öte yandan halk oyunları, koro ve tiyatro da eğitimi de alan kursiyerler, içlerindeki yetenekleri gün yüzüne çıkarıyor. Mutfakta da iyi olan dezavantajlı bireyleri unutmayan Yıldırım Belediyesi 'Engelsiz Mutfak' projesiyle de engelli vatandaşlarını hobi ve meslek sahibi yapıyor. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri ücretsiz eğitim alan kursiyerler kurs sonunda da sertifika alarak diplomalı pasta-börek ustası oluyor.

ORTAK SEVGİNİN BAŞARISI

Engellilerin, sosyal yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Bizler yerel yönetim olarak sorumluluğumuz dahilinde projeler üretiyoruz. Eğitmenlerimizin öncülüğünde faaliyet gösteren, bizlerin 'Sevgi Akademisi' adını verdiğimiz Müzik Akademisi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından en iyi sosyal belediyecilik projesi ödülüne layık görüldü. O ödülün esas kaynağı ise ortaya koyulan sevgidir. Engelsiz Mutfak projemiz de, kardeşlerimizin sosyalleşmesine ve yeteneklerini ortaya çıkarmasına yardımcı oluyor" dedi.

İNSANA DOKUNAN HİZMETLER

Yerel yönetimde dezavantajlı bireylerin yaşama sarılmaları için çaba gösterdiklerini dile getiren Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Engellileri mutsuz bir toplum, mutlu ve zengin olamaz. Hayata tutunmak, kendilerini kanıtlamak isteyen dezavantajlı kardeşlerimize borcumuzu, yerel yönetim olarak onları destekleyerek, yanlarında olarak ödemeye çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimizin hayatta hep mutlu olmaları için onlara destek veriyoruz. Biz güçlü toplumu vicdan sahibi olmasıyla, dezavantajlı kesimlere gösterdiği şefkatle değerlendiriyoruz. Belediye olarak bakışımız duyarlı bir yerel yönetim olabilmek. Bizlerin en çok övündüğü hizmetler, sosyal belediyecilik çalışmalarımız dahilinde insana dokunduğumuz hizmetlerdir" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:44 Kaynak: Bültenler

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