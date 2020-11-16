Yıldırım'da sıkı salgın denetimi - Son Dakika

Yıldırım'da sıkı salgın denetimi

16.11.2020 14:55
Yıldırım'da sıkı salgın denetimi, System.String[]

Yıldırım Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı iş yerlerinde alınan tedbirleri sıkı bir şekilde denetliyor.

Yıldırım Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı iş yerlerinde alınan tedbirleri sıkı bir şekilde denetliyor.

Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak maksadıyla gerçekleştirdiği çalışmaları ilk günkü ciddiyetiyle sürdürüyor. Salgın tedbirlerinin alınmaya başlandığı 16 Mart'tan itibaren maske, mesafe, hijyen ve açıkta gıda satışı konularında 4 bin 61 iş yerini denetleyen ekipler, kuralları ihlal eden 584 iş yerine ise yasal işlem uyguladı. Ekipler, rutin ruhsat denetimlerinin yanı sıra, işletmelerin normalleşme süreciyle ile birlikte Sağlık Bakanlığı'nın kararları ve İç İşleri Bakanlığı genelgelerine uygun faaliyet gösterip göstermediklerini de denetledi. Bu kararlar doğrultusunda ürünlerin sergilenip satılması, çalışanların maske ve eldiven takması ile sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı noktalarında yoğunlaşan denetimler sırasında esnaf, yayımlanan genelge, karar ve talimatnameler konusunda bilgilendirilerek, faaliyetlerine bu doğrultuda devam etmeleri konusunda da uyarıldı.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Salgının yeniden hız kazandığına dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Koronavirüs salgınının yayılım hızının artması üzerine İç İşleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan ek tedbirlere ilişkin genelgenin ardından sürdürmekte olduğumuz denetimlerimizi daha da sıkılaştırdık. Yaptığımız denetimlerde işletmelerimizin ve hemşehrilerimizin genel olarak maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile İl Hıfzısıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda kamuya açık alanlarda sigara içme yasağına riayet ettiğini görüyoruz. Uymayan vatandaşlarımıza ise gerekli uyarı ve bilgilendirmeleri yapıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlığını korumak. Yıldırımlı hemşehrilerimizin sağlığı bizim için her şeyden daha önemli. Kendimizin ve ailelerimizin sağlığı için maske, mesafe ve temizlik kurallarına daha sıkı uyalım" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yıldırım'da sıkı salgın denetimi
Yıldırım'da sıkı salgın denetimi
Yıldırım'da sıkı salgın denetimi

Zabıta Müdürlüğü, Koronavirüs, Yıldırım, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldırım'da sıkı salgın denetimi - Son Dakika


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