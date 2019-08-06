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Yıldırım'da 'Sosyal' protokol

1 saat önce

Yıldırım Belediyesi, Sosyal Destek ve Rehberlik Merkezi'ni (BEDESTEM) imzalanan protokolle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne devretti.

Yıldırım'da 'Sosyal' protokol, System.String[]
Yıldırım Belediyesi, Sosyal Destek ve Rehberlik Merkezi'ni (BEDESTEM) imzalanan protokolle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne devretti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş tarafından imzalanan protokol doğrultusunda, Yıldırım Belediyesi'ne ait Sosyal Destek ve Rehberlik Merkezi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne devredildi.

Yıldırımlılara daha iyi hizmet sunmak amacıyla tüm kamu kurumları ile iş birliği içerisinde olduklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizler şehri ve şehir yönetimini bir bütün olarak kabul ediyoruz. Bu bağlamda hem devlet kurumlarımızla hem de paydaşlarımızla birlikte iş birliği yapmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kurumlarımızla iş birliği içerisinde şehrimize, hemşehrilerimize daha kaliteli hizmeti nasıl veririz bunun mücadelesi içerisinde olduk. Bu noktada bünyemizde bulunan Sosyal Destek ve Rehberlik Merkezi'mizin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'müze devrini gerçekleştirerek dezavantajlı gruplara, yaşlılarımıza, çocuklarımıza yönelik sosyal yardım destekleri konusunda daha verimli bir çalışma sunmuş olacağız. Protokolün şehrimize, Yıldırım'a ve Yıldırımlı hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Hızlı ve etkin çözüm

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş ise, "Yıldırım'da daha önce açtığımız Sosyal Hizmet Merkezimizde dezavantajlı gruplara, kesimlere hitap ediyorduk. Ancak hem yer açısından hem de personel azlığından dolayı sıkıntılarımız vardı. Başkanımız Oktay Yılmaz göreve gelir gelmez sorunlarımızı kendisine ilettik. Sonucunda da çok hızlı bir şekilde çözüm sundular. Bizim içerisindeki bir katta hizmet verdiğimiz Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek ve Rehberlik Merkezi'nin tamamını bize tahsis ederek elimizi çok güçlendirdiler. Bundan sonra Yıldırım'ın her köşesinde, en ücra noktasında bile personellerimiz rahatlıkla çalışabilecek ve bütün dezavantajlı gruplara hitap edebilecekler. Şehit ve Gaziler, engelliler, yaşlılar, çocuklar, kadınlara yönelik her türlü hizmetlerimiz buradan yürütülecek. Ben desteklerinden dolayı belediye başkanımız Oktay Yılmaz'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA
Mehmet Melih Oktay, Yıldırım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:40 Kaynak: İHA
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