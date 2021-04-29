Yıldırım'da sosyal ve kültürel dönüşümü sağlayacak çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Yıldırım'da sosyal ve kültürel dönüşümü sağlayacak çalışmalar sürüyor

29.04.2021 14:09
Yıldırım'da sosyal ve kültürel dönüşümü sağlayacak çalışmalar sürüyor, System.String[]

Yıldırım Belediyesi kentsel dönüşüm uygulamaları, yeni imar yollarının açılması, yeşil alanların artırılması gibi Yıldırım'ın çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirirken; sosyal ve kültürel dönüşümü sağlayacak çalışmalarını da sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi kentsel dönüşüm uygulamaları, yeni imar yollarının açılması, yeşil alanların artırılması gibi Yıldırım'ın çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirirken; sosyal ve kültürel dönüşümü sağlayacak çalışmalarını da sürdürüyor.Yıldırım'da, gençlerin eğitim hayatına katkı sağlamak, kültürel ve sosyal gelişimlerini desteklemek için projelendirilen okuma salonlarının sayısı 6'ya ulaştı. 7 gün 24 saat faaliyet gösteren Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nin yanı sıra, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, İncirli Kültür Merkezi, İsabey Kültür Merkezi, Derebahçe Okuma Salonu, Zümrütevler Okuma Salonu, Yavuzselim Aşıklar Otağı ve Kültür Merkezi'nde oluşturulan okuma salonları gençlere hizmet veriyor.

'GENÇLERE GÜVENİM TAM'

Yıldırım'da, 'İnsan Odaklı Belediyecilik' yaptıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırımlılara daha güvenli, huzurlu ve kaliteli yaşam alanları sunmak için çalışıyoruz. Ancak belediyecilik faaliyetleri fiziki işlerden ibaret değildir. İnsanların gönlüne, ruhuna dokunacak kültürel projelerle birlikte, gençlerimizin geleceklerine ve gelişimlerine katkı sunacak kütüphane, okuma salonları, üniversiteye hazırlık kursları, kültür merkezleri gibi çalışmalar bizin için fiziki işlerden daha önemlidir. Göreve geldiğimizden bu yana ilçemize 1 adet kütüphane ve 6 adet okuma salonu kazandırdık.Amacımız gençlerimizin donanımlı şekilde yetişmesidir. Bu mekânları yapması bizden, amacına uygun şekilde yaşatması gençlerimizden. Bu konuda gençlerimize olan güven ve inancım tam" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'da sosyal ve kültürel dönüşümü sağlayacak çalışmalar sürüyor

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yıldırım'da sosyal ve kültürel dönüşümü sağlayacak çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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