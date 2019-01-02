Son Dakika Haberleri: Yıldırım'da Su Kesintisi

Yıldırım'da Su Kesintisi

12 dakika önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Samanlı Mahallesi ve civarında 03.01.2019 - 12.01.2019 tarihleri arasında 08.00 - 17.00 saatleri arasında, zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:01 Kaynak: İHA

Bursa, Yıldırım, Güncel
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