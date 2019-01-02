Yıldırım'da Su Kesintisi
12 dakika önce
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa
'nın Yıldırım
ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Samanlı Mahallesi ve civarında 03.01.2019 - 12.01.2019 tarihleri arasında 08.00 - 17.00 saatleri arasında, zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:01 Kaynak: İHA
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