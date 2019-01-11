Yıldırım'da Su Kesintisi
1 saat önce
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa
'nın Yıldırım
ilçesinde su kesintisi yapılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi
BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Vakıfköy Yolu Caddesi - 4. Deliçay
Sokak - Yıldırım Belediyesi Hobi Evleri - Bursaspor
Vakıfköy Tesisleri arasındaki bölge ve civarında 14 - 16 Ocak tarihleri ve 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:14 Kaynak: İHA
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