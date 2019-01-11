Son Dakika Haberleri: Yıldırım'da Su Kesintisi

Yıldırım'da Su Kesintisi

1 saat önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Vakıfköy Yolu Caddesi - 4. Deliçay Sokak - Yıldırım Belediyesi Hobi Evleri - Bursaspor Vakıfköy Tesisleri arasındaki bölge ve civarında 14 - 16 Ocak tarihleri ve 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:14 Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Yıldırım, Güncel
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