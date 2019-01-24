Son Dakika Haberleri: Yıldırım'da Su Kesintisi

Yıldırım'da Su Kesintisi

1 saat önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Yıldırım'da Su Kesintisi, System.String[]
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Millet Mahallesi ve civarında 28.01.2019 - 01.02.2019 tarihleri ve 08: 00 - 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:22 Kaynak: İHA

Bursa, Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursalı Girişimci, Yıldız Futbolcu Muhammed Salah'ın İsmiyle Köşeyi Döndü Kızını 14 Yerinden Bıçaklayan Babadan Garip Savunma: Sürekli Paramı Yiyordu

Son Dakika! AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz Fransa Ekonomi Bakanı Duyurdu: Renault'nun CEO'su İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 13:00:25. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım'da Su Kesintisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]