Yıldırım'da Su Kesintisi
1 saat önce
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa
'nın Yıldırım
ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Millet Mahallesi ve civarında 28.01.2019 - 01.02.2019 tarihleri ve 08: 00 - 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:22 Kaynak: İHA
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