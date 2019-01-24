Yıldırım'da Su Kesintisi
7 dakika önce
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa
'nın Yıldırım
ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım Ulus
Mahallesi ve civarında25 Ocak Cuma ile 1 Şubat Cuma tarihleri ve 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zamansu kesintisi yapılacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:10 Kaynak: İHA
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