Son Dakika Haberleri: Yıldırım'da Su Kesintisi

Yıldırım'da Su Kesintisi

7 dakika önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım Ulus Mahallesi ve civarında25 Ocak Cuma ile 1 Şubat Cuma tarihleri ve 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zamansu kesintisi yapılacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:10 Kaynak: İHA

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