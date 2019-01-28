Yıldırım'da Su Kesintisi
57 dakika önce
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa
'nın Yıldırım
ilçesinde su kesintisi yapılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi
BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım ilçesi Mevlana
Mahallesi 6. Demirci Sokak, Samanlı Caddesi, Yeni Türk Sokak, 11 Eylül
Bulvarı ve civarında, 29-31 Ocak tarihleri arasında, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:39 Kaynak: İHA
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