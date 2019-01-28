Son Dakika Haberleri: Yıldırım'da Su Kesintisi

Yıldırım'da Su Kesintisi

57 dakika önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi 6. Demirci Sokak, Samanlı Caddesi, Yeni Türk Sokak, 11 Eylül Bulvarı ve civarında, 29-31 Ocak tarihleri arasında, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:39 Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Yıldırım, Güncel
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