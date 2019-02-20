Son Dakika Haberleri: Yıldırım'da Su Kesintisi

Yıldırım'da Su Kesintisi

2 saat önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Yıldırım'da Su Kesintisi, System.String[]
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Ulus Mahallesi Samanlı Caddesi, 6. Demirci Sokak, 11 Eylül Bulvarı ile Güler Caddesi arasında kalan sokaklar ve civarında 21 Şubat Perşembe ile 22 Şubat Cuma tarihlerinde, 08.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:36 Kaynak: İHA

Ulus, Bursa, Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP, İYİ Parti ve HDP İttifakı Afişi Montaj Çıktı İlkokul Öğrencisi Yiyeceklere Sıvı Yapıştırıcı Sıkınca 20 Arkadaşını Zehirledi

Son Dakika! TCDD Genel Müdürü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Görevden Alındı Son Dakika! TÜSİAD'ın Yeni Başkanı Simone Kaslowski Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 13:38:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım'da Su Kesintisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]