Yıldırım'da Su Kesintisi
2 saat önce
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa
'nın Yıldırım
ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Ulus
Mahallesi Samanlı Caddesi, 6. Demirci Sokak, 11 Eylül
Bulvarı ile Güler Caddesi arasında kalan sokaklar ve civarında 21 Şubat Perşembe ile 22 Şubat Cuma tarihlerinde, 08.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:36 Kaynak: İHA
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