Son Dakika Haberleri: Yıldırım'da Su Kesintisi

Yıldırım'da Su Kesintisi

23 dakika önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Yıldırım'da Su Kesintisi, System.String[]
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Değirmenönü Mahallesi ve civarında 21.02.2019 - 09.03.2019 tarihleri ve 08: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:59 Kaynak: İHA

Bursa, Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Satışla Balıkesir'de 2 Günde 15 Ton Patates Satıldı CHP, İYİ Parti ve HDP İttifakı Afişi Montaj Çıktı

İlkokul Öğrencisi Yiyeceklere Sıvı Yapıştırıcı Sıkınca 20 Arkadaşını Zehirledi Son Dakika! Ankara'daki Sakarya Kışlası'nda Mühimmat Patladı! Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 19:22:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım'da Su Kesintisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]