Yıldırım'da Su Kesintisi
23 dakika önce
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa
'nın Yıldırım
ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Değirmenönü Mahallesi ve civarında 21.02.2019 - 09.03.2019 tarihleri ve 08: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:59 Kaynak: İHA
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