Yıldırım'da Su Kesintisi

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Dördüncü Kattan Atlayan Kız Arkadaşına "Ölme" Diye Yalvardı

"Bize Her Yer Trabzon" Diye Bağıran Fenerbahçe Taraftarı Sözlendi