Yıldırım'da Su Kesintisi
18 dakika önce
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa
'nın Yıldırım
ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Millet Mahallesi 11 Eylül
Bulvarı, Yıldırım Sokak, 1. Marmara
Sokak arasında kalan bölge ve civarında 6-7 Mart tarihlerinde ve 08: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:22 Kaynak: İHA
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