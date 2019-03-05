Son Dakika Haberleri: Yıldırım'da Su Kesintisi

Yıldırım'da Su Kesintisi

18 dakika önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Millet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım Sokak, 1. Marmara Sokak arasında kalan bölge ve civarında 6-7 Mart tarihlerinde ve 08: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:22 Kaynak: İHA

Bursa, Yıldırım, Güncel
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