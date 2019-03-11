Son Dakika Haberleri: Yıldırım'da Su Kesintisi

Yıldırım'da Su Kesintisi

1 saat önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Arabayatağı, Vakıf, Yunus Emre, Vatan, Samanlı Mahalleleri ve civarında 12.03.2019 - 30.03.2019 tarihleri arasında 08: 00 - 18: 00 saatleri arasında zaman zaman ve kısa süreli su kesintisi yapılacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:11 Kaynak: İHA

Bursa, Yıldırım, Güncel
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