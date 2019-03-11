Yıldırım'da Su Kesintisi
1 saat önce
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa
'nın Yıldırım
ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Arabayatağı, Vakıf, Yunus Emre, Vatan, Samanlı Mahalleleri ve civarında 12.03.2019 - 30.03.2019 tarihleri arasında 08: 00 - 18: 00 saatleri arasında zaman zaman ve kısa süreli su kesintisi yapılacak. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:11 Kaynak: İHA
Eşyalı Evini Soyan Kiracısının Fotoğraflarını Afiş Yaparak İfşa Etti
Ege Denizinde Korkutan Deprem
Gebze-Halkalı Banliyö Hattı İle İlgili İddialara yanıt: Hiçbir Eksik Yok
Hakkari Mitinginde Yanlış Video Girilince Erdoğan Sinirlendi