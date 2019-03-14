Yıldırım'da Su Kesintisi
1 saat önce
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Yiğitler Mahallesi Otosansit Sanayi Sitesi içerisinde ve civarında 16 Mart Cumartesi günü 08.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:23 Kaynak: İHA
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