Son Dakika Haberleri: Yıldırım'da Su Kesintisi

Yıldırım'da Su Kesintisi

1 saat önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Yiğitler Mahallesi Otosansit Sanayi Sitesi içerisinde ve civarında 16 Mart Cumartesi günü 08.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:23 Kaynak: İHA

Bursa, Yıldırım, Güncel
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