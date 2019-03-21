Yıldırım'da Su Kesintisi
1 saat önce
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa
'nın Yıldırım
ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Yiğitler Mahallesi
Otosansit Sanayi Sitesi içerisinde B14, B15, B16, B17. Sokak ve 34. Cadde ile civarında, 22 - 23 Mart
tarihlerinde, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:10 Kaynak: İHA
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