Son Dakika Haberleri: Yıldırım'da Su Kesintisi

Yıldırım'da Su Kesintisi

1 saat önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Yıldırım'da Su Kesintisi, System.String[]
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Yiğitler Mahallesi Otosansit Sanayi Sitesi içerisinde B14, B15, B16, B17. Sokak ve 34. Cadde ile civarında, 22 - 23 Mart tarihlerinde, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:10 Kaynak: İHA

Yiğitler Mahallesi, Bursa, Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ecem Karaağaç Kimdir? Ecem Karaağaç Kaç Yaşındadır? İntihar İçin Üst Geçide Çıktı, Yükseklik Korkusu Olduğu İçin Bayıldı 6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar Düğün Konvoyunun Önünü Kesen Vatandaşlara, Sahte Para Verdiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 17:50:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım'da Su Kesintisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]