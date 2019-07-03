Son Dakika Haberleri: Yıldırım'da su kesintisi
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Yıldırım'da su kesintisi

14 dakika önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ İçmesuyu Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Otosansit ve civarında 04.07.2019 - 09.07.2019 tarihleri ve 09: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:27 Kaynak: İHA
Yıldırım, Bursa, Güncel
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