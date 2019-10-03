Yıldırım'da su kesintisi
1 saat önce
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ tarafından Hocataşkın Mahallesi Taşkın Sokak, Emirsultan Caddesi ve civarlarında 04 Ekim - 10 Ekim tarihleri arasında 08.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
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