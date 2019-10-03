Son Dakika Haberleri: Yıldırım'da su kesintisi
Son Dakika Güncel Haber

Yıldırım'da su kesintisi

1 saat önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Yıldırım'da su kesintisi, System.String[]

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.


BUSKİ tarafından Hocataşkın Mahallesi Taşkın Sokak, Emirsultan Caddesi ve civarlarında 04 Ekim - 10 Ekim tarihleri arasında 08.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Yıldırım, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 3 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Kestane dalında 10 lira, mangalda 70 lira Bursa'da bir baba 4 çocuğuyla motorda yolculuk yaptı Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Serintürk'ü rehin alan saldırgan madde bağımlısıymış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 17:21:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım'da su kesintisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]