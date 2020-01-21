Yıldırım'da su kesintisi - Son Dakika

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.



Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (BUSKİ) yapılan açıklamada, 23 Ocak tarihinde Yıldırım ilçesinin belli bölgelerinde 09: 00-19: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı bildirildi. Yiğitler Mahallesi Otosansit'in batısında kalan bölge ile Esenevler Mahallesi Emir Caddesi'nin doğusunda kalan bölge ve civarında su kesintisi yapılacak. - BURSA