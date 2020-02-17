Yıldırım'da su kesintisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yıldırım'da su kesintisi - Son Dakika

Yıldırım'da su kesintisi

7 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından içme suyu ana iletim hattı üzerinde bakım onarım çalışması yapılacağından dolayı 19 Şubat Çarşamba günü 00.10-24.00 saatleri arasında Yıldırım'da su kesintisi yapılacak.

Yıldırım'da su kesintisi, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından içme suyu ana iletim hattı üzerinde bakım onarım çalışması yapılacağından dolayı 19 Şubat Çarşamba günü 00.10-24.00 saatleri arasında Yıldırım'da su kesintisi yapılacak.


Su kesintisi uygulanacak bölgeler: Yıldırım ilçesi; Şükraniye Mahallesi'nin Beyazıt Mahallesi'ne yakın kesimleri, Beyazıt Mahallesi'nde Kasım Önadım Bulvarı'nın kuzeyi, 152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi'nin kuzeyi, Ortabağlar Mahallesi'nde Mimar Sinan Bulvarı'nın kuzeyi, Güllük Mahallesi'nde Mimar Sinan Bulvarı'nın kuzeyi Mimar Sinan Mahallesi'nde Mimar Sinan Bulvarı'nın kuzeyi (Bursa Teknik Üniversitesi hariç) Erikli Mahallesi'nde Eflak Caddesi'nin kuzeyinde kalan bölgelerde su kesintisi yaşanacak.


Ayrıca, Esenevler Mahallesi'nde Erikli Mahallesi'ne yakın kesimler, Çınarönü Mahallesi'nde Ağrı Caddesi ve Şimşek Caddesi'nin güneyi, Arabayatağı Mahallesi'nin Ulus Mahallesi'nin güneyi Ulus Mahallesi'nde 15. Akasya, Azer, Arka, Mumcu, 4.Mera, 3.Mete sokakları ve civarında bir süre su verilmeyecek.


Çalışmanın erken tamamlanması durumunda, şebekeye su belirtilen zamandan daha önce verilecek. BUSKİ tarafından yapılan açıklamada vatandaşların tedbirli olması istendi. - BURSA

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:18 Kaynak: İHA
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