Yıldırım'da su kesintisi - Son Dakika

Yıldırım'da su kesintisi
09.03.2021 18:08
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1 .Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Yıldırım'ın Esenevler Mahallesi Hacı Ali Sokak, Eren Sokak, Esen Cami Sokak ve civarında 10.03.2021-10.04.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1 .Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Yıldırım'ın Esenevler Mahallesi Hacı Ali Sokak, Eren Sokak, Esen Cami Sokak ve civarında 10.03.2021-10.04.2021 tarihleri ve 10: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
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